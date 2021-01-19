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看到這制服的人出現便知新年到 雲林特有的過年喜氣
讓雲林縣六輕周邊7鄉鎮的低收入戶能過個快樂好年，「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」今天起發放1320戶低收入戶每戶3000元禮金及毛毯禮盒，共計支出463萬元，由台塑員工逐戶親送慰問，讓受惠戶更感受年節氣氛，由於多年來台塑經常下鄉關懷，村民只要看到六輕員工穿梭街巷，就知道年節將至。
受贈戶說，感謝台塑愛心，近年來不景象，小生意不好做，許多家戶年菜能省則省，還好有台塑捐贈3000元禮金，讓大家暫度景氣寒冬，也能添購年菜和生活品，為家裡帶來年節歡愉。
麥寮海豐村長陳連對也感謝台塑一年到頭每逢3節都會親自慰問苦人家，多年來始終如一，所以只要在村子街巷裡看到，穿著制服的台塑員工穿梭送禮，就知道年節已到，也增添村子喜氣，因贈送戶數多，村長和村幹事也都會幫忙發送，台塑還真貼心特別贈送『預防醫學健康防老』書籍，供作養生參考。
「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」10年來關懷地方，除急難救助、獎助學金、老人送餐、愛心營養早餐及學童午餐補助等，3節慰問迄今共35005戶次受惠，捐贈金額累計近1.17億元，今年雖然大環境影響獲利，但企業照顧地方的心未減，今年除送年菜金，因逢一波波寒流，苦人家保暖不易，特也加贈毛毯，讓他們暖暖過年，幸福保溫暖。
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