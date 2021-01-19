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看到這制服的人出現便知新年到 雲林特有的過年喜氣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈新春慰問金和毛毯給沿海七鄉鎮千餘低收戶，寒冬送暖，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈新春慰問金和毛毯給沿海七鄉鎮千餘低收戶，寒冬送暖，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影

讓雲林縣六輕周邊7鄉鎮的低收入戶能過個快樂好年，「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」今天起發放1320戶低收入戶每戶3000元禮金及毛毯禮盒，共計支出463萬元，由台塑員工逐戶親送慰問，讓受惠戶更感受年節氣氛，由於多年來台塑經常下鄉關懷，村民只要看到六輕員工穿梭街巷，就知道年節將至。

受贈戶說，感謝台塑愛心，近年來不景象，小生意不好做，許多家戶年菜能省則省，還好有台塑捐贈3000元禮金，讓大家暫度景氣寒冬，也能添購年菜和生活品，為家裡帶來年節歡愉。

麥寮海豐村長陳連對也感謝台塑一年到頭每逢3節都會親自慰問苦人家，多年來始終如一，所以只要在村子街巷裡看到，穿著制服的台塑員工穿梭送禮，就知道年節已到，也增添村子喜氣，因贈送戶數多，村長和村幹事也都會幫忙發送，台塑還真貼心特別贈送『預防醫學健康防老』書籍，供作養生參考。

「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」10年來關懷地方，除急難救助、獎助學金、老人送餐、愛心營養早餐及學童午餐補助等，3節慰問迄今共35005戶次受惠，捐贈金額累計近1.17億元，今年雖然大環境影響獲利，但企業照顧地方的心未減，今年除送年菜金，因逢一波波寒流，苦人家保暖不易，特也加贈毛毯，讓他們暖暖過年，幸福保溫暖。

台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈新春慰問金和毛毯給沿海七鄉鎮千餘低收戶，寒冬送暖，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈新春慰問金和毛毯給沿海七鄉鎮千餘低收戶，寒冬送暖，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影

年菜 愛心 低收入戶

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