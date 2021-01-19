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疫情升溫 嘉義市府取消新春團拜
新冠肺炎疫情升溫，嘉義市府今天宣布，為降低群聚而感染的機會，取消2月17日（大年初六）於嘉市府一樓中庭舉行的新春團拜活動。
市府指出，中央流行疫情指揮中心1月18日公布國內新增1例本土病例，疫情嚴峻，為杜疫情延燒，降低疫情擴散風險，並倡導民眾做好防疫自我保護工作，嘉義市長黃敏惠關切市民的健康，公告取消新春團拜，藉以減少群聚活動以減少可能傳播風險。
黃敏惠也提醒民眾，做好「三手」-拱手不握手、勤洗手保健康，前往公共場所記得戴口罩，以拱手拜年代替握手，同時提高警覺、注意自主管理，共同做好防疫工作。此外，配合中央防疫措施，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場須戴口罩，至市府各局處洽公時也須量測體溫、消毒雙手及實聯登記。
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