「禁廚餘養豬」雲林縣聯合稽查 裁罰輔導並進逮7件違規

農委會主委陳吉仲今天召集相關部會舉行非洲豬瘟中央災害應變會議，陳在會中指出，雲林縣雖明令禁止廚餘養豬，但還是查獲7家次違法；對此雲林縣府農業處表示，縣府於公告後依法加強稽查，採裁罰及輔導並進，並依規定向中央核備，最高已開出20萬元罰單。

縣府農業處表示，雲林縣有1210場養豬場數，縣府2018年12月25日公告縣內全面禁止廚餘養豬，並全面加強裁罰及輔導，累計至今有7家次遭查獲仍部分使用家用廚餘養豬。

農業處說明，稽查作業進行2年多，７家次被查出使用家用廚餘養豬的場家皆為小型飼養場，農業處依飼料管理法祭出裁法、可連續處分，違者第一次裁罰3萬元、第二次裁罰20萬元、第三次裁罰50萬元，最高可裁罰300萬元。

農業處副處長蔡耿宇指出，縣府由農業處、動植物防疫所及環保局組成聯合稽查隊，並由環保局認定廚餘類是否合乎標準，採「主動稽查、主動向中央核備」作為。

蔡耿宇說，違規業者因部分飼養仍使用家用廚餘，稽查人員除查獲違規並開罰，同時輔導業者改善，為防非洲豬瘟疫情破口，呼籲業者勿「因小失大」遭罰。

蔡耿宇表示，廚餘類認定基準主要為其中是否含有豬肉及相關肉類，另豆渣部分仍可使用，但使用者須向環保局依廢棄物清理法申請「再利用許可」。