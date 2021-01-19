賴清德與藍綠首長同框 不分黨派為了一件事

副總統賴清德今天到嘉義市政府，分享台南各職業工會「百工協力」，到全台各地為弱勢修繕房屋的經驗。台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠等人都到場，形成少見副總統與藍綠首長同框畫面，賴清德說，「一起來做愛心不分黨派，希望大家要團結合作」。

台南市各職業工會與嘉義市職業總工會、嘉義市總工會、嘉義市嘉邑行善團等工會都參加座談交流會，現場播放台南團隊為弱勢修屋影片，台南市勞工局長王鑫基也表示，台南團隊已檢視嘉義市三處需要修繕的弱勢房屋，在春節後開始幫忙修繕。

賴清德說，今年因疫情身亡的人數是7人，但光是這波寒流，過世民眾在台灣就幾十人，換句話說，這社會要照顧的人還很多，邊緣戶或辛苦民眾都應該伸出援手，原本是幫勞工修房，現在已擴散到只要漏水、沒辦法居住的房屋，團隊就會幫忙民眾，力量也擴散到高雄、屏東和嘉義縣。

黃偉哲說，有時候弱勢民眾吃飯都有困難，怎有辦法修繕房屋？光是台南已有51所房子修繕，一步步推展努力，嘉義縣市、台南是共同生活圈，會一起努力。

「善良的力量全部都進來」，黃敏惠說，嘉義市聽了許多台南修繕的故事，吸收更多經驗，嘉義市會先觀摩，後續就自己來，希望嘉義市未來也有能量往外擴大。