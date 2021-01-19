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17歲少年成氣球達人 獲邀吳宗憲節目亮相

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
洪璽皓用氣球做過學校畢業典禮、婚禮佈置、節慶場景等，更用氣球結合服裝設計。圖／洪璽皓提供
洪璽皓用氣球做過學校畢業典禮、婚禮佈置、節慶場景等，更用氣球結合服裝設計。圖／洪璽皓提供

台北市青少年發展處「球學／求學－氣球創作展」23日開展，展覽是由青發處與正在就讀高中的洪璽皓同心圓共同打造，年僅高中卻已經開始經營氣球工作室，更在吳宗憲主持的「綜藝大熱門」擔任來賓。

17歲的洪璽皓目前就讀普林斯頓高中表演藝術科二年級，國小參加氣球社意外玩出興趣，從小學五年級開始自學氣球，高中就已累積許多參賽經驗，更用氣球做過學校畢業典禮、婚禮佈置、節慶場景等，用氣球結合服裝設計。

洪璽皓說，小學放學時間多而參加氣球社，才開始對氣球產生興趣，身邊沒有同儕可以一起討論，進而朝向了自學的道路，會經常上網看氣球作品，只要看到喜歡的類型，就從模仿開始學習。

洪璽皓也感嘆，目前是學生，氣球工作室算是打工性質，但未來也不考慮把氣球工作室當正職，仍會以副業方式經營，「氣球當做主業的話，會吃不飽。」

曾在綜藝節目「綜藝大熱門」中表演，洪璽皓說，上節目的原因是因為節目單位主動邀約，同一集有許多表演者前來，大部分的人都是跳舞、特技等「吸睛」的動態藝術的表演者，只有他是靜態藝術表演，但他不因此感到失落，「我把氣球當做是藝術品。」

洪璽皓說，他目前最喜歡的作品是妲己，因為作品最完整，有妝容、有服裝、手袖也有編排；但此次展覽則會跳脫以往創作動物、服裝等具體形象的模式，以氣球展現學習意象。大片氣球網格、類似鐘乳石樣貌的氣球交織柱等，不同大小與形狀的氣球環繞交疊，視覺效果鮮明。

洪璽皓目前最喜歡的作品是妲己，因為作品最完整，有妝容、有服裝、手袖也有編排。圖／洪璽皓提供
洪璽皓目前最喜歡的作品是妲己，因為作品最完整，有妝容、有服裝、手袖也有編排。圖／洪璽皓提供
作品「南海龍王－昭明」使用了將近2000條的氣球製作。圖／洪璽皓提供
作品「南海龍王－昭明」使用了將近2000條的氣球製作。圖／洪璽皓提供
洪璽皓經營氣球工作室製作婚禮佈置、節慶場景。圖／洪璽皓提供
洪璽皓經營氣球工作室製作婚禮佈置、節慶場景。圖／洪璽皓提供

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