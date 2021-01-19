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台南船屋改名「黃金海岸方舟」 盼打造濱海旅遊廊帶

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
位在台南市南區的黃金海岸船屋命名票選結果出爐，將重取名稱為「黃金海岸方舟」。圖／台南市觀光旅遊局提供
位在台南市南區的黃金海岸船屋命名票選結果出爐，將重取名稱為「黃金海岸方舟」。圖／台南市觀光旅遊局提供

台南市南區黃金海岸船屋命名票選，由「黃金海岸方舟」得到最高票，觀光旅遊局表示，船屋前年委外試營運，以媲美日本沖繩的無敵海景吸引許多外縣市民眾朝聖，之後將以「黃金海岸方舟」持續耕耘，打造親子遊憩、發揚海洋文化的濱海旅遊廊帶。

觀旅局長郭貞慧指出，船屋前年委由競業股份有限公司試營運，經過命名票選活動，由「黃金海岸方舟」得到最高票，超過全部票數的8成，其餘名稱排名依序為「海灣之星」及「金色漫波」。

競業公司表示，將秉持以海洋環境教育、音樂融入生活的理念，讓該地成為民眾闔家休憩、欣賞海景、夕陽與親近海洋的好去處，也期望藉由黃金海岸的發展帶動南區地方產業以及整體觀光產業蓬勃發展。

郭貞慧說，未來市府將以「黃金海岸方舟」新名稱作為觀光行銷主軸，並重新塑造景點形象，進一步搭配周邊公園環境景觀改造工程，可讓整體景觀煥然一新。

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