華山轉角遇歷史痕跡「滾石咖啡館」 預計農曆年前開放

「轉角遇見咖啡廳」是雲林古坑華山咖啡大街的日常，但要找到一間曾承載過歷史痕跡的咖啡廳，便不是那麼容易。華山社區發展協會總動員，將一處原用來囤放雜物的倉庫改造成「滾石咖啡館」，新穎的建築風格與布置「未演先轟動」，已有不少遊客駐足拍照，預計農曆春節前開張，歡迎遊客與登山客屆時光臨。

社區理事長沈漢緯說，社區與地方居民見證了華山的演變史，依稀記得曾有滿山遍野的庭園咖啡廳、無以計數的遊客和登山客，為華山帶來熱熱鬧鬧的人氣與名聲。

去年新冠肺炎疫情爆發，帶動起國內旅遊熱潮，到訪華山的遊客和登山客明顯增加，社區先在小天梯及情人橋登山步道入口處打造意象，同時參加縣府舉辦的社區PK賽，經過與數十隊社區激烈競爭，成功進入第二階段比賽，並獲20萬元補助。

沈漢緯說，經與社區民眾、村長李國和討論，加上地主林建財同意無償借地，他們便開始進行倉庫改造計畫，把松林步道及二號登山步道轉角空間打造成咖啡館。

李國和說，咖啡館命名為「滾石」，是源自去年水保局在華山進行土石流災害演練，因當地曾是災區，讓大家聯想到宛如土石流滾滾流下的畫面，另一方面也有「滾石不生苔」含意，透過這間咖啡館，讓華山風華滾滾而來。

暖色調燈光、柔和的永生花束，搭配牆上一幅幅畫作，咖啡香飄散在滾石咖啡館裡，充滿情調的地方，最終獲得社區PK賽評審青睞，勇奪環境營造組銀牌。