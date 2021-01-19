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影／血債血還！她生產時大出血靠輸血救命今辦捐血助人
今天是119消防節，嘉義市消防局邀請嘉邑城隍廟捐血車首次出勤，到消防局前辦公益捐血，號召消防、義消同仁親友挽袖捐血、緩解血荒，活動承辦人黃美華表示，多年前生產時大出血，透過輸血救回一命，辦捐血活動就是「血債血還」，助人也助已。
嘉邑城隍廟上周捐贈與台南捐血中心的全新捐血車「綏靖號」，首次任務到達嘉義市消防局，接受消防、義消、打火弟兄們的熱血捐贈，嘉邑城隍廟董事長賴永川也親自到場表達支持，感謝消防弟兄們 挽袖捐血。
嘉義市消防局救災指揮科技佐黃美華說，12年前懷孕產子時突然大出血， 當時醫師不斷幫她輸血救命，最終輸了2500 CC的血，如身上的血大概都是別人的，因此4年前和同仁共同發起消防局捐血活動，也獲得長官和同仁們共同支持，她更戲稱這個活動是讓自己「血債血還 」！
嘉市消防局副局長郭立昌說，感謝城隍廟熱心公益活動，最近各地都傳出缺血訊息，他呼籲所有的消防同仁、警義消、志工共襄盛舉，捐血活動預計到下午4時30分結束。
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