避免台南火車站前計程車排班違停 市府設排班空位顯示

台南火車站前腹地小，計程車排班常溢出到北門路上造成違停，影響交通順暢，台南市交通局為改善排班秩序，今天啟用「台南火車站計程車排班空位顯示資訊平台」，小黃駕駛可透過該平台隨時掌握站前排班情形，縮短空車繞駛時間，也可避免違停遭舉發。

交通局長王銘德指出，火車站前計程車排班區因腹地有限，且位在車流量較大的路段，尖峰時段常造成計程車排班長度溢出到北門路上，影響交通安全與順暢，交通局運用智慧科技建置計程車排班空位顯示資訊平台，希望改善排班違停問題。

王銘德表示，交通局在火車站前計程車排班區安裝2台攝影機，將現場影像透過影像辨識技術判斷排班區是否滿位，辨識結果同時呈現在網站及現場資訊顯示看板。計程車駕駛可透過手機掃描QRcode，上網查看現場排班區空位情形，決定是否前往火車站排班，或透過現場資訊顯示看板，查看排班區是否有空位可進入排班，以避免排班長度溢出造成交通壅塞。

公共運輸處長吳俁之說，為增加北門路計程車停車供給，日前已將北門路計程車排班入口處部分紅線塗銷，並增設2格排班區席位，這一次再建置資訊平台提供排班資訊，未來將藉由轉乘環境優化以及鐵路地下化等工程進行車站周邊道路整體改善，確保計程車有更完善的排班環境。