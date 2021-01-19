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影／台灣首本菸草記實書 走過百年菸草史一窺箇中秘密

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣中埔鄉隆興村菸農魏三峯在自家附近種植了2分地的菸草田，但他從不摘取使用，僅作觀賞和傳承歷史的意義。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉隆興村菸農魏三峯在自家附近種植了2分地的菸草田，但他從不摘取使用，僅作觀賞和傳承歷史的意義。記者莊祖銘／攝影

台灣第一本菸草記實影像書今天上午10時，在中埔鄉隆興村菸草田內首度亮相，主筆人魏三峯家中曾經是菸農，但2017年公賣局停止收購菸草後，他為了讓這份歷史能夠傳承下去，在自家附近築了一畝2分大的菸草田，更利用影像讓菸草歷史不會消失在我們的回憶裡。

魏三峯父親和爺爺皆為菸農，菸業在中埔鄉是很重要的作物，當時嘉義菸區菸葉面積高達3000公頃，中埔鄉幾乎佔了三分之一，然2017年公賣局政策，停止向國內菸農保價收購菸葉，導致菸農紛紛棄作，這也讓魏三峯覺得相當可惜。

「台灣種菸的歷史長達112年，不能讓這段回憶消失」，於是魏三峯開始用影像記錄菸草田，「種菸是一門藝術，是歷史的傳承，是台灣人共同的回憶」，他在自家附近有一塊2分約1.2公頃的菸葉田，上面種滿了約1200株的菸草，目前僅供觀賞用。

菸農有個很重要的傳統「放伴」，菸農在伙伴收成之際協助對方收成菸葉，這樣一方面不但可以節省工資，彼此的感情也會很熱絡，魏三峯認為這是台灣菸葉極富人情味的一環，因此也將他收錄在「檜木樓子菸草鄉-嘉義菸業百年影像紀實」

隆興村的林棗阿嬤，村里人都稱呼他為「阿樂嫂」，世代為菸農，1962年白河大地震時，院子裡的菸葉被燒個精光；退休後在家照顧孫子，這是他這輩子第一次買書，他只看得懂書中的插畫，但他希望這本書未來可以傳承給孫子，告訴他中埔鄉隆興村曾經有過那麼一段輝煌的歷史。

魏三峯另外一個興趣是攝影，「每張相片背後都有一個故事」，他目前正籌備「嘉義影像十年計劃」，預記走遍嘉義500個鄉鎮，紀錄嘉義的點點滴滴，但無奈憑個人力量經費有限，因次他仍不放棄，四處走訪，希望靠自己微薄的力量，將嘉義歷史傳承下去。

嘉義縣中埔鄉隆興村菸農魏三峯在自家附近種植了2分地的菸草田，但他從不摘取使用，他認為只有菸草太單調了，因此他還在旁邊種植大面積花海，作觀賞和傳承歷史的意義。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉隆興村菸農魏三峯在自家附近種植了2分地的菸草田，但他從不摘取使用，他認為只有菸草太單調了，因此他還在旁邊種植大面積花海，作觀賞和傳承歷史的意義。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉隆興村菸農魏三峯在自家附近種植了2分地的菸草田，但他從不摘取使用，僅作觀賞和傳承歷史的意義。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉隆興村菸農魏三峯在自家附近種植了2分地的菸草田，但他從不摘取使用，僅作觀賞和傳承歷史的意義。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉隆興村菸農魏三峯在自家附近種植了2分地的菸草田，但他從不摘取使用，僅作觀賞和傳承歷史的意義。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉隆興村菸農魏三峯在自家附近種植了2分地的菸草田，但他從不摘取使用，僅作觀賞和傳承歷史的意義。記者莊祖銘／攝影

嘉義 台灣人 白河

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