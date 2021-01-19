快訊

北極冷空氣掰！台灣進入「相對不寒冷」時期 維持到這時

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

嘉義市果菜市場年交易達13億 推春節禮盒再吸客

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市果菜市場公司推出春節禮盒，選購2件以上免費送上府。圖／嘉義市果菜市場公司提供
嘉義市果菜市場公司推出春節禮盒，選購2件以上免費送上府。圖／嘉義市果菜市場公司提供

嘉義市果菜市場公司年交易量約3萬6千公噸、交易金額近13億元，承銷商約百人，批售的水果以在地生產的水果為主，也有進口的高級水果，因應農曆春節到來，再推春節水果禮盒「吸客」，不僅可以客製化組合，選購2件以上免費送上府。

嘉義市果菜市場公司民國104年遷至現址「嘉義市農漁產物流中心」營運，占地約1.6公頃，有交通便利、果品齊全、產地直銷、價格便宜、環境乾淨及停車方便等特色，是嘉義縣市、雲林及台南市溪北等地區，規模最大的在地新鮮水果批發交易平台。

果菜市場公司因應春節送禮需求，推出嚴選在地哈密瓜、玉女小蕃茄、茂谷柑、精選進口韓國梨、美國富士蘋果、日本蜜蘋果等多款水果禮盒。

果菜市場總經理謝宗桓表示，今年也首度與協力廠商合作，開發出果物綜合水果脆片、黃金柚子醋、水蜜桃玫瑰綜合醋組合的水果醋禮盒。嘉義市果菜市場為農民打造優質、公平的交易批發平台，也擔負食安把關的重責，成立的農藥殘留檢驗站，年抽驗數達6200件，讓消費者及販運商安心選購。

今年推出的春節水果禮盒中，哈密瓜、玉女小蕃茄及茂谷柑是在地的水果，消費者及機關團體如有需求，也可以客製化混搭水果禮盒，水果禮盒每件冷藏低溫宅配250元、水果脆片及果醋禮盒常溫宅配200元另計，為優待市民，市區二件以上免費配送到府。

有需求的民眾可上公司官網www.cycfv.com.tw選購，或者打專線電話（05）2378811，即日起開放訂購。

嘉義市果菜市場公司推出春節禮盒，選購2件以上免費送上府。圖／嘉義市果菜市場公司提供
嘉義市果菜市場公司推出春節禮盒，選購2件以上免費送上府。圖／嘉義市果菜市場公司提供

嘉義 春節 農民

延伸閱讀

淨化春節治安 南警掃黑肅槍緝毒查賭不手軟

倉儲物流業盼春節前勞檢 勞動部：即日起執行

曾送電動機車掀話題 新營太子宮廟今年不推年菜了

防疫「一人一戶」政策 嘉義市苦惱僅一間防疫旅館...

相關新聞

影／台灣首本菸草記實書 走過百年菸草史一窺箇中秘密

台灣第一本菸草記實影像書今天上午10時，在中埔鄉隆興村菸草田內首度亮相，主筆人衛三峯家中曾經是菸農，但2017年公賣局停...

嘉義市果菜市場年交易達13億 推春節禮盒再吸客

嘉義市果菜市場公司年交易量約3萬6千公噸、交易金額近13億元，承銷商約百人，批售的水果以在地生產的水果為主，也有進口的高...

文資建材銀行施巧手 德製雕花木櫃風華再現

台南市文資建材銀行蒐羅來自各地古蹟建築拆解或修復時產生的舊建材，活化後轉贈給其他單位，近日將曾在德記洋行服役的一座德國製...

小學生單車尋味 繪本感動酸菜爺爺

雲林縣華南國小推動單車走讀戶外教學，展開為期5天的「尋味」環縣旅程，昨天最終站停留大埤鄉「酸菜爺爺」蘇石川的家，22名高...

嘉義大埔美園區 和大將建員工宿舍

嘉義縣大埔美園區近年已有許多廠商進駐，特斯拉減速齒輪箱供應商和大公司昨天宣布申購2015坪社區用地，興建42戶住宅給外縣...

南市春安勞檢 首日發現14缺失

台南勞工局昨啟動「春安檢查」，加強勞動檢查工業區、營造工地等處，發現14項未立即檢修、訓練未確實等缺失，另外因應勞動部將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。