嘉義市果菜市場年交易達13億 推春節禮盒再吸客

嘉義市果菜市場公司年交易量約3萬6千公噸、交易金額近13億元，承銷商約百人，批售的水果以在地生產的水果為主，也有進口的高級水果，因應農曆春節到來，再推春節水果禮盒「吸客」，不僅可以客製化組合，選購2件以上免費送上府。

嘉義市果菜市場公司民國104年遷至現址「嘉義市農漁產物流中心」營運，占地約1.6公頃，有交通便利、果品齊全、產地直銷、價格便宜、環境乾淨及停車方便等特色，是嘉義縣市、雲林及台南市溪北等地區，規模最大的在地新鮮水果批發交易平台。

果菜市場公司因應春節送禮需求，推出嚴選在地哈密瓜、玉女小蕃茄、茂谷柑、精選進口韓國梨、美國富士蘋果、日本蜜蘋果等多款水果禮盒。

果菜市場總經理謝宗桓表示，今年也首度與協力廠商合作，開發出果物綜合水果脆片、黃金柚子醋、水蜜桃玫瑰綜合醋組合的水果醋禮盒。嘉義市果菜市場為農民打造優質、公平的交易批發平台，也擔負食安把關的重責，成立的農藥殘留檢驗站，年抽驗數達6200件，讓消費者及販運商安心選購。

今年推出的春節水果禮盒中，哈密瓜、玉女小蕃茄及茂谷柑是在地的水果，消費者及機關團體如有需求，也可以客製化混搭水果禮盒，水果禮盒每件冷藏低溫宅配250元、水果脆片及果醋禮盒常溫宅配200元另計，為優待市民，市區二件以上免費配送到府。