市議員林燕祝臉書公告罹癌 強調抗癌會全力以赴

他是議員林燕祝今天在臉書宣告自己罹患乳癌第二期、向鄉親告假一段時間治療，並強調自己抗癌會和服務鄉親一樣「全力以赴」。

林燕祝說，「從政十年沒有一天放下民意的託負，沒有一天，忘記選民的期待；即使因要務出國，手機也不敢關機，即使身體有恙，也不敢怠惰」；但這一次必須誠心向大家道歉、告假，請大家給一段時間讓她把身體治療好、健康照顧好、「重新調整自己的腳步，回到從政的初心」。

她說，生活以選民為主，由於單身，幾乎是全心全力的投入工作，也因為熱愛服務等於是全年無休，長期以來靠意志力撐過身體的疲勞、靠不服輸的性格克服一次次難關，2018年三度連任議員後，身體陸續出現狀況，但都不以為意，2019年又為國民黨披上戰袍挑戰立委選舉，接連的選戰操兵已超過身心的負荷，以致不斷、持續的出現身體的警訊，雖然有看醫生吃藥打針，但始終沒有痊癒，即使多次安排進一步的檢查，但也都因行程而匆匆取消、延宕。沒想到上周五醫生診斷證實罹患乳癌二期。

林燕祝說，當醫生告知時猶如晴天霹靂，但她並沒有掉淚，坦然接受，周六還回台南為新任市警局長方仰寧獻花加油；夜深人靜時仍忍不住痛哭崩潰，但擦乾了眼淚，她告訴自己「不能讓愛護自己的家人、親友擔心，不能讓病魔擊倒、不能讓鄉親失望」。因時間緊迫醫生安排本周起化療等各種治療，所以今天議會臨時會後得請假，但是團隊還是繼續為大家服務，行程會由秘書代替，服務品質也不會打折。