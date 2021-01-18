老翁騎車摔溝死亡家屬聲請國賠 法院判縣府賠136萬元

嘉義縣75歲黃姓老翁2年前騎機車，行經縣道168線水上鄉中庄路段，人車跌落入該路段排水溝，導致黃頭、胸部受傷送醫不治，家屬認為水溝管理單位嘉義縣府，未加溝蓋、未設護欄，管理有欠缺，請求國家賠償，法院認定縣府過失40%，黃過失60%，應賠償家屬共136萬2000元，可上訴。

家屬指稱，該路段排水溝寬超過2公尺，水深約40公分，水面與水泥堤頂高度落差為120公分，加上該路段柏油路面與排水溝間為傾斜坡道草皮，機車行駛該路段，稍有傾斜或晃動，極有可能跌落排水溝內，易致跌落駕駛人窒息、感染併發症等死亡危險性，有加蓋溝蓋或設置路側護欄必要性。

家屬並請臺灣省土木技師公會專業鑑定，認定黃姓老翁死與該處管理有因果關係，管理單位事後也在該處設紐澤西護欄，顯見設置或管理上有欠缺，應負國賠責任，要求賠償黃妻相關殯葬費用、精神損失145萬5000元，賠償黃3名女兒各125萬元。

縣府主張，該路段為速率每小時50公里以下平直道路，劃有15公分寬白色實心邊線，且水溝旁每間隔一小段距離即設置反光導標，道路沿線並有成排反光導標及綠帶，依交通部頒布交通工程規範，該處並無設置路側護欄必要，也不一定需要加蓋。

縣府也說明，該路段設置活動式紐澤西護欄，乃因嘉義縣議員王啟澧陳情建議，將該路段拓寬、在道路拓寬前為加強路側保護，因而設置護欄，與本事故無關連。

嘉義地院認定，該路段排水溝未設置路側護欄、溝蓋，管理單位有過失，又依家屬錄影光碟勘驗結果，黃男由家中車庫出來，騎機車過卡車後立即往水溝方向掉入水溝，黃也違反交通安全規則，駛出路面邊線，亦有過失。

審酌上情，認定縣府過失程度40%，黃過失60%，因此減輕被告賠償金額60%，應賠黃妻40萬2000元，給付黃的3名子女各32萬元。