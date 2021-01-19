文資建材銀行施巧手 德製雕花木櫃風華再現

台南市文資建材銀行蒐羅來自各地古蹟建築拆解或修復時產生的舊建材，活化後轉贈給其他單位，近日將曾在德記洋行服役的一座德國製雕花木櫃送到山上花園水道博物館，重現風華。

台南市政府文化局主任秘書林韋旭今天表示，這座德國製雕花木櫃曾服役於德記洋行，而後輾轉流浪到了建材銀行，經過匠工的巧手修復後以嶄新面貌示眾，用簡約典雅來形容這座木櫃再貼切不過，胡桃木色的基調沉穩洗鍊、兩扇櫥門細膩的歐式雕花，展現出當代職人精湛手藝。

林韋旭表示，台南山上花園水道博物館將這座木櫃置於販售部的紀念戳章蓋章處，讓到訪遊客在蓋下戳章的同時，也能留下回味無窮的美好印記。

他說，文資建材銀行蒐羅全國各地古蹟建築拆解或修復時所產生的舊建材，重新整理後再捐贈給其他單位，或是將完全無法修復的建、木材重新製作成其他衍生商品，讓舊建材可以重新獲得生命，「活化」是建材銀行的願景與持續努力的目標。

林韋旭表示，山上花園水道博物館除了環境優美，園區還有許多與其他國家有淵源的文物，包括日本昭和時期規模最大且最完整的自來水設施、14座宏偉氣派的英國快濾筒、快濾筒內的白沙更是遠從義大利「過鹹水」來台，這次再增加德國製雕花木櫃，為園區的國際化再添話題。

台南市政府為推廣舊建材循環使用風氣，在文化部文化資產局經費挹注下，民國106年7月率全國之先成立「台南市文化資產建材銀行」，營運迄今業績年年成長。建材銀行將來自古蹟、歷史建築修復案場、報廢拆除的公有房舍、私人捐贈等舊料，經清潔整理，使舊料達到可被再使用程度，實踐舊料制度化收存管理與再利用目標。

台南市擁有200多處古蹟、歷史建築，及為數眾多的歷史老屋與歷史街區，建材銀行迄今累計收存舊材近1萬1000多件，收存的舊料廣泛用於這些古蹟、歷史建築及歷史老屋修繕或者日常維護。以市場價格估算，這些出貨用於修復的舊料市值新台幣300多萬元，有效撙節市庫支出。