聽新聞
test
0:00 / 0:00

文資建材銀行施巧手 德製雕花木櫃風華再現

中央社 / 台南18日電
台南市文資建材銀行修復曾在德記洋行服役的一座德國製雕花木櫃後，轉贈給山上花園水道博物館，成為極有風味的紀念戳章蓋章處。（台南市文化局提供） 中央社
台南市文資建材銀行修復曾在德記洋行服役的一座德國製雕花木櫃後，轉贈給山上花園水道博物館，成為極有風味的紀念戳章蓋章處。（台南市文化局提供） 中央社

台南市文資建材銀行蒐羅來自各地古蹟建築拆解或修復時產生的舊建材，活化後轉贈給其他單位，近日將曾在德記洋行服役的一座德國製雕花木櫃送到山上花園水道博物館，重現風華。

台南市政府文化局主任秘書林韋旭今天表示，這座德國製雕花木櫃曾服役於德記洋行，而後輾轉流浪到了建材銀行，經過匠工的巧手修復後以嶄新面貌示眾，用簡約典雅來形容這座木櫃再貼切不過，胡桃木色的基調沉穩洗鍊、兩扇櫥門細膩的歐式雕花，展現出當代職人精湛手藝。

林韋旭表示，台南山上花園水道博物館將這座木櫃置於販售部的紀念戳章蓋章處，讓到訪遊客在蓋下戳章的同時，也能留下回味無窮的美好印記。

他說，文資建材銀行蒐羅全國各地古蹟建築拆解或修復時所產生的舊建材，重新整理後再捐贈給其他單位，或是將完全無法修復的建、木材重新製作成其他衍生商品，讓舊建材可以重新獲得生命，「活化」是建材銀行的願景與持續努力的目標。

林韋旭表示，山上花園水道博物館除了環境優美，園區還有許多與其他國家有淵源的文物，包括日本昭和時期規模最大且最完整的自來水設施、14座宏偉氣派的英國快濾筒、快濾筒內的白沙更是遠從義大利「過鹹水」來台，這次再增加德國製雕花木櫃，為園區的國際化再添話題。

台南市政府為推廣舊建材循環使用風氣，在文化部文化資產局經費挹注下，民國106年7月率全國之先成立「台南市文化資產建材銀行」，營運迄今業績年年成長。建材銀行將來自古蹟、歷史建築修復案場、報廢拆除的公有房舍、私人捐贈等舊料，經清潔整理，使舊料達到可被再使用程度，實踐舊料制度化收存管理與再利用目標。

台南市擁有200多處古蹟、歷史建築，及為數眾多的歷史老屋與歷史街區，建材銀行迄今累計收存舊材近1萬1000多件，收存的舊料廣泛用於這些古蹟、歷史建築及歷史老屋修繕或者日常維護。以市場價格估算，這些出貨用於修復的舊料市值新台幣300多萬元，有效撙節市庫支出。

歷史建築 修復 古蹟

延伸閱讀

羅馬競技場新建「伸縮地板、電梯」！輕鬆走進神話般古蹟正中央

歷史建築「大湖警察署署長宿舍」 文觀局22日辦說明會

探訪古蹟尋幽攬勝 文化局推南投文化小旅行

彰化聖王廟修復今開工 大幅整修廟殿院埕及牆體

相關新聞

火速審查 南市總預算完成三讀

台南市議會審查今年度市府總預算，審查進度落後，去年底加開臨時會，還是審不完，昨天再開臨時會，沒想到議長郭信良主持下，短短...

文資建材銀行施巧手 德製雕花木櫃風華再現

台南市文資建材銀行蒐羅來自各地古蹟建築拆解或修復時產生的舊建材，活化後轉贈給其他單位，近日將曾在德記洋行服役的一座德國製...

小學生單車尋味 繪本感動酸菜爺爺

雲林縣華南國小推動單車走讀戶外教學，展開為期5天的「尋味」環縣旅程，昨天最終站停留大埤鄉「酸菜爺爺」蘇石川的家，22名高...

嘉義大埔美園區 和大將建員工宿舍

嘉義縣大埔美園區近年已有許多廠商進駐，特斯拉減速齒輪箱供應商和大公司昨天宣布申購2015坪社區用地，興建42戶住宅給外縣...

南市春安勞檢 首日發現14缺失

台南勞工局昨啟動「春安檢查」，加強勞動檢查工業區、營造工地等處，發現14項未立即檢修、訓練未確實等缺失，另外因應勞動部將...

肉品市場改建大小眼 張麗善再槓陳吉仲

農業大縣雲林縣長張麗善日前向媒體大吐苦水，指農委會大小眼，各項農業政策、農業補助跳過雲林縣政府，甚至認為農委會成民進黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。