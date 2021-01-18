快訊

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

建商控前特偵組發言人張進豐詐3億 北檢約談到案說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「酸菜爺爺」樂教學 傳承酸菜文化與手藝

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
社區志工忙著將採收起來的芥菜削成片狀。記者陳苡葳／攝影
社區志工忙著將採收起來的芥菜削成片狀。記者陳苡葳／攝影

全國約有80%酸菜產自雲林縣大埤鄉，更享譽「酸菜的故鄉」盛名。人稱「酸菜爺爺」的蘇石川，採用友善方式種芥菜、醃製酸菜，為了讓人人都嘗得到好滋味，這些酸菜早已不以營利為目的，不開放預購，「做好了才賣」經常掀起一波搶購潮，蘇石川笑說「好呷尚要緊！」能做多少就做多少，下一代想學，他也樂於指導，希望有更多社區年輕人接棒。

酸菜在料理中是不可或缺的配角，無論酸菜鴨、刈包或牛肉麵等，有了它、整分食物都會變得對味；回溯酸菜製程，蘇石川不藏私分享，且強調每個細節都要講究。

蘇石川說，酸菜在未醃漬前的原型就是「芥菜」，大埤當地種植面積相當多，而酸菜產量更在全國占有重要地位。

蘇石川友善耕作芥菜，並採低鹽、低鈉醃製，製作程序重質不重量，一做就逾十年，後也因擔任大埤鄉老人會理事長職務，持續推動無毒友善酸菜，社區居民也耳濡目染、紛紛加入。

蘇石川說，他不以整顆芥菜醃漬，而是將芥菜削成片狀後曬數小時，再以粗鹽撒抹在菜上反覆翻炒，等到菜色轉深再倒入醃漬桶上蓋存放約一個多月至兩個多月發酵；全程無其他添加物，口感與風味極佳，色澤也很天然。

蘇石川身體力行、友善土地感動眾人，他除希望社區志工繼續一起推動無毒、友善酸菜，也能有年輕人一起來學，把好味道變成當地文化、傳承下去。

雲林大埤「酸菜爺爺」蘇石川樂於生產友善無毒又好吃的酸菜，有心人願意學，他也很樂意教。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤「酸菜爺爺」蘇石川樂於生產友善無毒又好吃的酸菜，有心人願意學，他也很樂意教。記者陳苡葳／攝影
脫水後的芥菜經過粗鹽撒抹、反覆翻炒稍呈深綠色後倒入醃漬桶上蓋，約存放一個多月至兩個多月發酵。記者陳苡葳／攝影
脫水後的芥菜經過粗鹽撒抹、反覆翻炒稍呈深綠色後倒入醃漬桶上蓋，約存放一個多月至兩個多月發酵。記者陳苡葳／攝影
社區志工常來幫忙種芥菜、醃酸菜。記者陳苡葳／攝影
社區志工常來幫忙種芥菜、醃酸菜。記者陳苡葳／攝影

菜色

延伸閱讀

小學生單車走讀感受人情 為酸菜畫繪本延續土地溫度

內湖自助餐夾4菜1飯多少錢？ 網見真實價格怒了：是在搶錢嗎

套餐只要50元！台北超澎湃「饅頭＋蛋餅」一口咬不完　25年老攤隱身士林

黑暗料理？媽媽DIY加料版炸年糕 她搖頭直呼「我好怕」

相關新聞

賞楓仍有機會！ 阿里山變色楓吊車尾亮相

寒冬未盡，落葉的變色葉植物，大部分都已進入尾聲，但有的景點或是路段，此刻仍然會讓人有驚喜的意外，阿里山攝影達人黃源明在臉...

要讓世界都看見 台南六甲公所發行區長攝落羽松明信片

為行銷「六甲之美」，台南市六甲區區長陳啓榮以相機捕捉區內落羽松美景，區公所印製成明信片文創小品，今天發表。六甲落羽松林生...

「酸菜爺爺」樂教學 傳承酸菜文化與手藝

全國約有80%酸菜產自雲林縣大埤鄉，更享譽「酸菜的故鄉」盛名。人稱「酸菜爺爺」的蘇石川，採用友善方式種芥菜、醃製酸菜，為...

小抹香鯨擱淺死於雲林海灘 學者和救援者均不捨

海巡署第4岸巡隊箔子寮安檢所上尉王鴻偉今天執行岸際巡查時，在雲林縣四湖鄉箔子寮漁港北堤的海灘，發現一隻死亡鯨豚，馬上通報...

你累了嗎？按摩師團進駐工廠 創新的勞工另類福利

勞動界朋友忙了一整年，不是腰酸背痛，就是肩膀硬叩叩，為幫企業工廠的員工掃除身體疼痛，雲林縣虎尾就業中心突發奇想，邀請多名...

安西府贈年菜給台西孤老 副議長一起包水餃共享溫馨

雲林縣台西鄉團委會長黃舜瑜在安西府吹奏薩克斯風，一曲曲耳熟能詳的經典老歌，「淡水河邊」、「癡情台西港」樂聲響起，讓忙著包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。