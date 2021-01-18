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「酸菜爺爺」樂教學 傳承酸菜文化與手藝
全國約有80%酸菜產自雲林縣大埤鄉，更享譽「酸菜的故鄉」盛名。人稱「酸菜爺爺」的蘇石川，採用友善方式種芥菜、醃製酸菜，為了讓人人都嘗得到好滋味，這些酸菜早已不以營利為目的，不開放預購，「做好了才賣」經常掀起一波搶購潮，蘇石川笑說「好呷尚要緊！」能做多少就做多少，下一代想學，他也樂於指導，希望有更多社區年輕人接棒。
酸菜在料理中是不可或缺的配角，無論酸菜鴨、刈包或牛肉麵等，有了它、整分食物都會變得對味；回溯酸菜製程，蘇石川不藏私分享，且強調每個細節都要講究。
蘇石川說，酸菜在未醃漬前的原型就是「芥菜」，大埤當地種植面積相當多，而酸菜產量更在全國占有重要地位。
蘇石川友善耕作芥菜，並採低鹽、低鈉醃製，製作程序重質不重量，一做就逾十年，後也因擔任大埤鄉老人會理事長職務，持續推動無毒友善酸菜，社區居民也耳濡目染、紛紛加入。
蘇石川說，他不以整顆芥菜醃漬，而是將芥菜削成片狀後曬數小時，再以粗鹽撒抹在菜上反覆翻炒，等到菜色轉深再倒入醃漬桶上蓋存放約一個多月至兩個多月發酵；全程無其他添加物，口感與風味極佳，色澤也很天然。
蘇石川身體力行、友善土地感動眾人，他除希望社區志工繼續一起推動無毒、友善酸菜，也能有年輕人一起來學，把好味道變成當地文化、傳承下去。
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