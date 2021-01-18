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小抹香鯨擱淺死於雲林海灘 學者和救援者均不捨
海巡署第4岸巡隊箔子寮安檢所上尉王鴻偉今天執行岸際巡查時，在雲林縣四湖鄉箔子寮漁港北堤的海灘，發現一隻死亡鯨豚，馬上通報並聯繫海洋保育署第五工作站及國立成功大學海洋生物研究中心趕往處理，確認是一隻小抹香鯨，死因待查。
由於這是今年雲林第1起鯨豚死亡案，學者和救鯨人員均感不捨。 這起鯨豚死亡案是由第四岸巡隊今天在雲林箔子寮港北岸發現，安檢所上尉王鴻偉說，當時從堤岸看到灘區的大堆竹架間，有不明物體，經靠近一看竟是一隻體型比一般海豚還大的鯨豚，且已明顯死亡，趕緊通報安檢所。
成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王浩文趕往查驗，初步研判為小抹香鯨，是小型齒鯨，與侏儒抹香鯨外型類似，主要生活於熱帶至溫帶海域，體長約286公分、寬約65公分，王浩文說，經初步解剖發現胃內留有大量已消化的食物，且有硬的硬粒殘留，可見生前有脫水現象，至於死因仍無法判定，將採樣帶回化驗進一步釐清，鯨體則就地掩埋。
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