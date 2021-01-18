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你累了嗎？按摩師團進駐工廠 創新的勞工另類福利

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣虎尾就業中心創舉，邀按摩師進駐工廠為員工按摩紓壓，大大提升工作效率，也讓按摩師增加收入，一舉兩得。圖／虎尾就業中心提供
雲林縣虎尾就業中心創舉，邀按摩師進駐工廠為員工按摩紓壓，大大提升工作效率，也讓按摩師增加收入，一舉兩得。圖／虎尾就業中心提供

勞動界朋友忙了一整年，不是腰酸背痛，就是肩膀硬叩叩，為幫企業工廠的員工掃除身體疼痛，雲林縣虎尾就業中心突發奇想，邀請多名視障按摩師組成「歲末除痛隊」，服務到家進入工廠為員工「馬殺雞」，花小錢減疼痛，不少員工爭相「馬兩節」，有工廠還月聘作為員工紓壓福利，提升工作效率也讓視障者增加收入，一舉兩得。

「少年歹找，老員工筋骨嘸夠力，老師傅則等著退休」不少企業主共同的煩惱，就是年輕人找不到，老員工體力差，雲林縣虎尾就業中心體貼企業主的需求，除了居間幫忙找年輕員工，更也幫忙照護中老年員工，推出這項「駐廠按摩」的創舉。

虎尾就業中心將中高齡視障按摩師組成「年終除痛隊」，今天首場來到雲林壯勇公司，為廠內中高齡員工「馬兩節」，很受員工歡迎，公司老闆索性提供月聘，請按摩師定期進廠為員工按摩紓壓，成為勞工另類的新福利。

企業主說，員工長時間固定姿態工作，容易職業傷害甚至縮短工作年齡，其中以筋骨酸痛最普遍，如能有專業按摩師來幫忙紓緩疼痛，甚至就工作保健交換意見，對員工是相當有益的，員工感到很貼心。

鐘姓按摩師說，工廠會提供基本的按摩時數，若員工想加碼，收費也不會太貴，重點要能紓解疼痛。「師傅這裡特別痛！」按摩師順著經絡壓按，不到幾分鐘72歲莊姓廠長眉開眼笑，直說原本肩頸硬叩叩，現已舒緩，可重返崗位繼續奮鬥「按摩的確是很好的休息」。

虎尾就業中心主任張春美說，今年預定辦24場到廠服務，希望藉以引導企業主用對方法、提供友善環境來留住員工、吸引青年人，甚可提升銀髮勞動力效率，且可協助視障者增加收入，一舉兩得，有意參加者電洽（05）6330422。

雲林縣虎尾就業中心創舉，邀按摩師進駐工廠為員工按摩紓壓，大大提升工作效率，也讓按摩師增加收入，一舉兩得。圖／虎尾就業中心提供
雲林縣虎尾就業中心創舉，邀按摩師進駐工廠為員工按摩紓壓，大大提升工作效率，也讓按摩師增加收入，一舉兩得。圖／虎尾就業中心提供
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按摩 視障

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