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賞楓仍有機會！ 阿里山變色楓吊車尾亮相

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
阿里山攝影達人黃源明日前在十字路附近所拍攝變色萬千的楓紅。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
阿里山攝影達人黃源明日前在十字路附近所拍攝變色萬千的楓紅。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」

寒冬未盡，落葉的變色葉植物，大部分都已進入尾聲，但有的景點或是路段，此刻仍然會讓人有驚喜的意外，阿里山攝影達人黃源明在臉書「漫步在雲端的阿里山」po出賞楓秘境，表示因為寒流來襲，才讓這些平常不被注意的楓紅「吊車尾」盛開。

黃源明解釋，楓葉變色主要跟日夜溫差有關係，楓紅會隨氣溫呈現紅、黃、橘色，阿里山公路沿岸受惠今年寒流來襲，加上白天日照，日夜溫差大，楓葉變化萬千。

黃源明舉例，對高岳的紅大楓今年受寒流影響，迅速由黃轉紅，「溫差越大，楓葉色彩越繽紛」，近日寒流日夜溫差超過10度，導致阿里山公路旁三角楓變色情明顯密集。

楓葉具季節性，「照理來說，這時候阿里山的楓葉季應該已經過了」但黃源明仍在阿里山公路84k彎道，十字路附近，發現許多仍在變色的楓葉，他解釋應該是植株躲在較陰暗處，未受到日照影響。

公路沿線或稜線等光線照的到的地方溫差比較明顯，除了陽光照不到，品種也是問題，黃源明說，這些楓葉品種變色「吊車尾」，再加上最近寒流，急遽的溫差「大加分」，雖顏色變化較不明顯，但仍是阿里山「驚竄一點紅」。

阿里山攝影達人黃源明日前在十字路附近所拍攝變色萬千的楓紅。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
阿里山攝影達人黃源明日前在十字路附近所拍攝變色萬千的楓紅。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
阿里山攝影達人黃源明日前在十字路附近所拍攝變色萬千的楓紅。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
阿里山攝影達人黃源明日前在十字路附近所拍攝變色萬千的楓紅。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
阿里山攝影達人黃源明日前在十字路附近所拍攝變色萬千的楓紅。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
阿里山攝影達人黃源明日前在十字路附近所拍攝變色萬千的楓紅。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」

阿里山 寒流

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