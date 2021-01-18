安西府贈年菜給台西孤老 副議長一起包水餃共享溫馨

雲林縣台西鄉團委會長黃舜瑜在安西府吹奏薩克斯風，一曲曲耳熟能詳的經典老歌，「淡水河邊」、「癡情台西港」樂聲響起，讓忙著包水餃的獨居老人憶起從前，在華山基金會安排下，難得歲末年剿感受團圓溫馨。

五條港安西府支持並關懷台西孤老，廟方秘書丁勝郎贈送紅包認養華山台西孤老常年服務經費，十宗德美食公司創辦人總舖師丁玫玲今天也捐贈愛心料理包，透過古早味料理，讓長輩吃在嘴裡暖在心。

雲林縣副議長蘇俊豪、台西鄉代表會主席李文來、台西團委會長黃舜瑜、雲林縣青溪婦女協會理事長吳美霞、南都汽車崙背營業所長林宗誌也響應捐款，年節將至，和弱勢長輩一起包水餃，感受年節團圓和好彩頭。