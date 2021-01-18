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南市春安檢查首日啟動 勞工局長率隊發現14缺失

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局今天起啟動「春安檢查」計畫，加強實施勞動檢查，由勞工局長王鑫基（中）親自帶隊。記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局今天起啟動「春安檢查」計畫，加強實施勞動檢查，由勞工局長王鑫基（中）親自帶隊。記者謝進盛／攝影

年關近，台南市政府勞工局今起啟動「春安檢查」計畫，加強實施勞動檢查，上午由勞工局長王鑫基親自帶隊，共發現14項缺失，後續也將加強轄區40個營造工地全面檢查，力求職場零災害。

這項勞動檢查將持續到下月26日，王鑫基表示，勞工局職安健康處今日啟動為期5周春安檢查，另因應勞動部將今（110）年定為「營造業減災加強年」，本次將針對轄區40個營造工地全面檢查；勞動條件檢查針對易有超時工作發生過勞，導致職場安全衛生顧慮行業，如交通運輸業、零售量販店、餐飲業及儲配運輸物流業等進行檢查，共發現14項缺失，將依法通知改善。

今檢查對象分別為轄管新營、官田工業區、台南科技工業區內高職業災害風險金屬製品製造、金屬製品表面處理及營造建廠工地等2家事業單位及1處工地進行檢查，並針對墜落、物體飛落、感電、被捲、被夾等常見職災類型預防作為加強檢查。

缺失項目包含自動檢查計劃管理方面尚須加強、固定式起重機控制裝置異常未立即檢修、勞工使用特定化學物質作業對洩漏警報位置教育訓練未確實、特定化學物質作業所設置緊急沖淋設備檢點未確實等。

同時針對2家餐飲業進行勞動條件檢查，就勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等重點事項加強檢查並依法處理。

勞工局職安健康處也於去年12月中啟用「勞工申訴案件管理系統」（https://labor-appeal.tainan.gov.tw），讓勞工可即時查詢及掌握申訴案件的處理進度，提升服務品質。

勞工局 加班費 安檢

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