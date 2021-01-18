要讓世界都看見 台南六甲公所發行區長攝落羽松明信片

為行銷「六甲之美」，台南市六甲區區長陳啓榮以相機捕捉區內落羽松美景，區公所印製成明信片文創小品，今天發表。六甲落羽松林生長於菁埔埤畔，水面平如鏡，松影倒映湖面相互輝映，蔚為美景，讓人仿佛走進畫卷之中。

台南市政府民政局長顏振標也指出，落羽松美景綻放於冬季，六甲落羽松於農曆新春期間是最佳賞紅時節，六甲區公所為與民眾一起歡度新春，預計30日舉辦落羽松賞紅季開幕活動，遊客來此踏青可欣賞到繽紛落羽松林、菁埔埤、百年抽水站、豐富的濕地生態、波斯菊及百日草花海、油菜花田、迎風旋轉的風車等景觀，意猶未盡可將行程轉入六甲市區，來一趟知性的「老屋巡禮」深度小旅行。

陳啓榮表示，致力發展及行銷六甲區觀光產業，是他擔任區長以來的願景，將六甲的人文、歷史、美景行銷至全台更是他對這片土地的使命。

六甲區公所表示，這次發行的「花現落羽松系列明信片」，採用陳啓榮拍攝的落羽松的繽紛色彩、菁埔埤的湖光美景、落羽松與田園風光交織的景緻、遍地黃金油菜花烘托的落羽松等，各種光景全收錄於明信片中，並由陳啓榮題詩，「美景與文詞優美的詩句相輔相成」，透過明信片「能把六甲寄出去」讓全台灣都看見，將六甲的美景郵寄給全台灣。