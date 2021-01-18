嘉市24日辦集團結婚 贈加持金鏟子盼增產報國

嘉義市政府將於24 日舉辦集團結婚，屆時會致贈嘉邑城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」，象徵「好孕」馬上到，鼓勵新人「增產報國」，今天在城隍廟辦理「金鏟子好孕祈福」儀式。

嘉邑城隍廟表示，所有要贈送給集團結婚新人的「金鏟子」，事先放在城隍廟註生娘娘殿前加持；廟方更準備鮮花水果、代表緣分深厚的緣粉、象徵吉祥的春仔花，以及將「紅棗、花生、桂圓、瓜子」包裝成一美麗束袋，取其諧音期待「早生貴子」。

「金鏟子好孕祈福」儀式今天由嘉義市民政處長劉美鳳主持，在眾人虔誠上香祈福後，城隍廟將「金鏟子」過香爐，在集團結婚當天，將整個「金鏟子好孕祈福包」送給新人。

嘉邑城隍廟指出，取得「金鏟子」新人可選良辰吉時，將「金鏟子」放在床底或擺飾在房間，正面主求男，背面主求女；有不少信眾都表示，有了加持過的「金鏟子」，「好孕」馬上到。

劉美鳳表示，贈送集團結婚新人「金鏟子」創意，來自於每次工程開工動土，總有市民希望可以索取動土時的鏟子，以求「好孕」，因鏟子音同「產子」。

因此，市府從104年起，特別協調嘉邑城隍廟贊助精心設計的精裝「金鏟子」給集團結婚新人，不僅精巧又漂亮，同時有註生娘娘加持，又能鼓勵大家「增產報國」。