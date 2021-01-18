新婚夫婦為何都愛拿開工典禮的金鏟子？原來有這典故

嘉義市府1月24日將舉辦一年一度的集團結婚，今年總計有72對佳偶報名，市府因應少子化，鼓勵大家「增產報國」，與嘉義城隍廟攜手，致贈城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」，給每一對參加集團結婚的新人。

市府民政處表示，贈送集團結婚新人金鏟子的創意，其實是來自於每次工程開工動土，總有市民希望可以索取動土時的鏟子，以求「好孕」，因為鏟子音同「產子」。

民國103年，市府第一次以正常工程用大小的金鏟子送給參加集團結婚的新人，誠意十足、但體積較大；為了更方便集團結婚新人，市府從104年起特別情商嘉義城隍廟，贊助該廟精心設計的精裝金鏟子給集團結婚新人，小巧又漂亮、同時又有註生娘娘加持，這把美麗小金鏟子非常受到新人歡迎。

市府民政處長劉美鳳、市議員傅大偉等人今天到嘉義城隍廟辦金鏟子好孕祈福儀式，所有要贈送給集團結婚新人的金鏟子，事先放在城隍廟註生娘娘殿前，城隍廟準備鮮花水果、代表緣分深厚的緣粉、象徵吉祥的春仔花，以及將「紅棗、花生、桂圓、瓜子」包裝成一美麗束袋，取其諧音期待「早生貴子」。

在眾人虔誠上香祈福之後，城隍廟將協助過香爐，整個儀式完成後，包括金鏟子在內的「金鏟子好孕祈福包」就將於集團結婚當天送給新人。