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新婚夫婦為何都愛拿開工典禮的金鏟子？原來有這典故

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府送金鏟子給參與集團結婚的新婚夫婦。圖／市府提供
嘉義市府送金鏟子給參與集團結婚的新婚夫婦。圖／市府提供

嘉義市府1月24日將舉辦一年一度的集團結婚，今年總計有72對佳偶報名，市府因應少子化，鼓勵大家「增產報國」，與嘉義城隍廟攜手，致贈城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」，給每一對參加集團結婚的新人。

市府民政處表示，贈送集團結婚新人金鏟子的創意，其實是來自於每次工程開工動土，總有市民希望可以索取動土時的鏟子，以求「好孕」，因為鏟子音同「產子」。

民國103年，市府第一次以正常工程用大小的金鏟子送給參加集團結婚的新人，誠意十足、但體積較大；為了更方便集團結婚新人，市府從104年起特別情商嘉義城隍廟，贊助該廟精心設計的精裝金鏟子給集團結婚新人，小巧又漂亮、同時又有註生娘娘加持，這把美麗小金鏟子非常受到新人歡迎。

市府民政處長劉美鳳、市議員傅大偉等人今天到嘉義城隍廟辦金鏟子好孕祈福儀式，所有要贈送給集團結婚新人的金鏟子，事先放在城隍廟註生娘娘殿前，城隍廟準備鮮花水果、代表緣分深厚的緣粉、象徵吉祥的春仔花，以及將「紅棗、花生、桂圓、瓜子」包裝成一美麗束袋，取其諧音期待「早生貴子」。

在眾人虔誠上香祈福之後，城隍廟將協助過香爐，整個儀式完成後，包括金鏟子在內的「金鏟子好孕祈福包」就將於集團結婚當天送給新人。

嘉義城隍廟表示，拿到的金鏟子新人可選良辰吉時將金鏟子放在床底或擺飾在房間，正面主求男，背面主求女；紅棗、花生、桂圓、瓜子在祭拜完畢之後，也可以食用，增進感情。不少信眾都表示，加持過的金鏟子有神助，「好孕」馬上就到。

嘉義市府民政處長劉美鳳（中），市議員傅大偉（右）等人為金鏟子祈福。圖／市府提供
嘉義市府民政處長劉美鳳（中），市議員傅大偉（右）等人為金鏟子祈福。圖／市府提供

集團結婚 城隍廟 嘉義

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