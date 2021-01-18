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永康就業中心就服員陪著找 心智障礙者當清潔工好快樂

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
阿雄（左）透過永康就服員王慧珍的協助找到天壇老人養護中心的環境清潔工作。圖/就服中心提供
阿雄（左）透過永康就服員王慧珍的協助找到天壇老人養護中心的環境清潔工作。圖/就服中心提供

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天表示，54歲的阿雄輕度智能障礙，長期打零工維生，曾因酒駕罰款無力償還入監，出獄到中心求助，就服員王慧珍陪找工作，幫阿雄找到新化天壇老人養護中心的環境清潔工作，阿雄已穩定工作一年，每天都樂在工作。

天壇老人養護中心執行長陳皇宇說，許多身心障礙者障礙程度並不等於工作能力，就像阿雄工作很認真，配合度也高，分派的工作都能順利完成，未來還會協助阿雄考取照顧服務員證照，讓他陪伴長輩，發揮更大價值；阿雄也感謝老闆給機會，未來如有機會考取證照，「希望能幫助更多人」。

「有工作真的很棒」，熟練操作割草機、身形瘦小的阿雄說，他珍惜工作，工作不僅讓人有自信，也讓他找到存在價值，因自己領有身心障礙手冊，找工作不容易，平時都靠打零工生活，後來因愛喝酒，多次酒駕被開單，無力繳清罰款只好入監服刑，出獄後為不讓家人擔心，尋求永康就業中心幫忙，找到穩定工作很開心。

王慧珍說，阿雄打零工期間做過割草與油漆臨工，所以就從他熟悉的工作職缺下手，感謝天壇老人養護中心願意釋出環境清潔職缺，他的表現也獲雇用單位肯定。

王慧珍說，她會先和雇主討論有哪些職缺，或依身心障礙者狀況調整工作內容，盡量符合兩方需求，希望讓身心障礙勞工能盡快適應，獨立自主。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，近兩年分署透過各項就服措施與補助方案，已協助轄區超過8400位身心障礙朋友就業，期盼企業廠商能看重身心障礙朋友的能力與努力進用。

阿雄已穩定工作一年，每天都樂在工作。圖/就服中心提供
阿雄已穩定工作一年，每天都樂在工作。圖/就服中心提供
阿雄（右）工作認真，配合度也高，天壇老人養護中心執行長陳皇宇很讚許。圖/就服中心提供
阿雄（右）工作認真，配合度也高，天壇老人養護中心執行長陳皇宇很讚許。圖/就服中心提供

酒駕 勞動部

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