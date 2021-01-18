永康就業中心就服員陪著找 心智障礙者當清潔工好快樂

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天表示，54歲的阿雄輕度智能障礙，長期打零工維生，曾因酒駕罰款無力償還入監，出獄到中心求助，就服員王慧珍陪找工作，幫阿雄找到新化天壇老人養護中心的環境清潔工作，阿雄已穩定工作一年，每天都樂在工作。

天壇老人養護中心執行長陳皇宇說，許多身心障礙者障礙程度並不等於工作能力，就像阿雄工作很認真，配合度也高，分派的工作都能順利完成，未來還會協助阿雄考取照顧服務員證照，讓他陪伴長輩，發揮更大價值；阿雄也感謝老闆給機會，未來如有機會考取證照，「希望能幫助更多人」。

「有工作真的很棒」，熟練操作割草機、身形瘦小的阿雄說，他珍惜工作，工作不僅讓人有自信，也讓他找到存在價值，因自己領有身心障礙手冊，找工作不容易，平時都靠打零工生活，後來因愛喝酒，多次酒駕被開單，無力繳清罰款只好入監服刑，出獄後為不讓家人擔心，尋求永康就業中心幫忙，找到穩定工作很開心。

王慧珍說，阿雄打零工期間做過割草與油漆臨工，所以就從他熟悉的工作職缺下手，感謝天壇老人養護中心願意釋出環境清潔職缺，他的表現也獲雇用單位肯定。

王慧珍說，她會先和雇主討論有哪些職缺，或依身心障礙者狀況調整工作內容，盡量符合兩方需求，希望讓身心障礙勞工能盡快適應，獨立自主。