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月津港燈節10載 水域景觀變身璀璨成亮點

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
「釣魚小兔」藝術裝置。圖／台南市政府文化局提供
「釣魚小兔」藝術裝置。圖／台南市政府文化局提供

邁入第10年的台南鹽水月津港燈節闖出知名度與口碑，台南市政府文化局近日向營建署爭取「月津港水域景觀改善計畫」，全面採LED燈具，提供適當防眩與時段控制，除滿足基本照明與節能需求，更優化月津港水岸夜間光環境品質，增添不少看頭。

今年月津港燈將在2月6日至3月1日登場，為延續燈節效益，文化局辦理提升月津港親水公園周邊夜間環境及配套措施，向營建署爭取補助2400萬元，市府自籌600萬元共3000萬元，進行「月津港水域景觀改善計畫」，委由沁弦國際設計公司規劃親水公園整體光環境，攜手都市藝術工作室搭配「月之美術館」整體規劃設計，並邀請國際知名藝術家不二良及藝術團隊有用主張，分別創作「釣魚小兔」及「鏡月－月境」兩作品，詮釋河水倒影及日夜不同效果。

文化局指出，由於計畫位於親水公園內，包含鹽水橋、興隆橋、曲橋、水月橋、自行車橋、信義路橋、水秀橋橋梁暨周邊夜間光環境改善設計都同步處理，提供兼具設計感及藝術性夜間照明，全案已全面完工測試。

文化局指出，照明獲得優化後的月津港，在光與影輝映下，多了幾分豐富表情，處處充滿視覺饗宴，和諧明暗對比與水面悠悠倒影，讓夜裡光環境，如同洋溢著優雅曼妙協奏曲，屆時熱情邀請各地遊客一睹風采

台南鹽水月津港燈節將下月登場，沿線燈光璀璨吸睛，圖為「浮光水岸」燈景。圖／台南市政府文化局提供
台南鹽水月津港燈節將下月登場，沿線燈光璀璨吸睛，圖為「浮光水岸」燈景。圖／台南市政府文化局提供
「月境.鏡月」藝術裝置燈景。圖／台南市政府文化局提供
「月境.鏡月」藝術裝置燈景。圖／台南市政府文化局提供
「光廊漫步」燈景。圖／台南市政府文化局提供
「光廊漫步」燈景。圖／台南市政府文化局提供

月津港 文化局

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