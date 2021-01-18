曾送電動機車掀話題 新營太子宮廟今年不推年菜了

春節年菜商機日濃，台南新營太子宮廟前年11月與業者合作首度推出，更送出3輛特製版電動機車轟動業界，今年是否持續？外界好奇，廟方上午指出，整體評估後，效益不如預期，合作業者日前已決定喊卡，未來是否再推出，會再評估。

台南新營太子宮廟前年與知名餐廳業者合作投入市場，包含「吉祥佛跳牆」、「翡翠海鮮羹」、「黃金圓蹄」、「鯧魚米粉」、「黑蒜烏骨雞」、「廣式米糕」、「情人果」7等菜色內容，以7菜預購價3988元加送限量發財金、平安米，還大手筆送出3輛全台限量版「風火輪GOGORO三太子加持特仕版」，一推出在業界成為話題，吸引近千訂單。