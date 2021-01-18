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曾送電動機車掀話題 新營太子宮廟今年不推年菜了

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營太子宮廟今年春節確定不推出年菜，圖為前年11月推出時菜色。圖/本報資料照
台南新營太子宮廟今年春節確定不推出年菜，圖為前年11月推出時菜色。圖/本報資料照

春節年菜商機日濃，台南新營太子宮廟前年11月與業者合作首度推出，更送出3輛特製版電動機車轟動業界，今年是否持續？外界好奇，廟方上午指出，整體評估後，效益不如預期，合作業者日前已決定喊卡，未來是否再推出，會再評估。

台南新營太子宮廟前年與知名餐廳業者合作投入市場，包含「吉祥佛跳牆」、「翡翠海鮮羹」、「黃金圓蹄」、「鯧魚米粉」、「黑蒜烏骨雞」、「廣式米糕」、「情人果」7等菜色內容，以7菜預購價3988元加送限量發財金、平安米，還大手筆送出3輛全台限量版「風火輪GOGORO三太子加持特仕版」，一推出在業界成為話題，吸引近千訂單。

「今年沒有春節年菜，未來再看看。」太子宮主委許清標說，日前合作業者評估後，決定暫緩合作繼續推出春節年菜，廟方也認為順其自然，因此這次春節就沒推出了。至於年菜盈虧？許清標說，當初合作是以賣出年菜數量回饋為廟方，廟方零出資，對太子宮來說，沒有虧本問題，業者既然決定先暫緩，廟方也會尊重。

台南新營太子宮廟今年春節確定不推年菜。記者謝進盛／攝影
台南新營太子宮廟今年春節確定不推年菜。記者謝進盛／攝影

年菜 子宮 春節

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