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台南搶救急性心肌梗塞病患 12導程心電圖救了42人
台南市消防局推動到院前12導程心電圖系統，去年1月至11月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共1096件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共42件，較前年32件多了10件。
台南市長黃偉哲今天說，12導程心電圖系統確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器，成功守護了42個家庭。
消防局今天舉辦應用12導程心電圖機搶救冠心病患者感恩記者會，邀請經由119救護車載送疑似冠心病患者，送醫救治重獲新生者汪榆欣和陳森茂現身感謝救護人員，並獻花給救護人員。
國中2年級汪姓女學生，去年12日在學校跑步時突然昏倒，緊急由保西消分隊員林逸昭、賴勇成急救後送醫挽回一命，她的父親汪宏寶到場感謝救護人員，提到女兒命危經過，一度哽咽地說:「我們真的很幸運 ，你是我們的救命恩人。 」
陳森茂在按摩時，因急性心肌梗塞昏倒，經和緯消防分隊員趙建穎、楊順翔急救送醫，從鬼門關前救回。陳森茂說，12導程心電圖救了他，這部機器可以救人，真的很重要。
消防局局長李明峯表示，感謝市長黃偉哲對心臟疾病醫療的重視，12導程心電圖機器對生命的搶救非常有意義，社會善心人士募集12導程心電圖機器，去年5月消防局各分隊救護車全面配置12導程監護儀，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，由救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往8家急救責任醫院，縮短病患到院後打通血管的時間，提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質。
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