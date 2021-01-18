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馬鈴薯與番茄晚疫病趁寒流來襲 台南農改場籲加強防治

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
晚疫病菌在番茄莖、葉上造成黑褐色病斑。圖/台南農改場提供
晚疫病菌在番茄莖、葉上造成黑褐色病斑。圖/台南農改場提供

年關將至，冷氣團接連南下，偶下細雨，台南區農業改良場發現中南部番茄與馬鈴薯出現晚疫病，呼籲請農友注意田間管理與防治工作，以減少損失。

台南農改場表示，冷氣團帶來低溫伴隨零星降雨，低溫高濕環境極適合晚疫病的發生，且在田間的蔓延將極為快速，疏於管理損失會很慘重。

農改場植物保護研究室指出，晚疫病初期病徵為葉背初現綠褐色水浸狀斑點，好像被熱水燙到，濕冷天氣持續時，病斑會迅速擴大、中心褐化，病斑上布滿白色似發霉粉狀物，是其傳播來源，可藉氣流或水噴濺傳播，嚴重時全株焦枯死亡。

為掌握病害防治期，應密切注意氣象預報，在冬春之際有連續陰雨的氣象出現之前，應立即施藥以控制病害的發生與蔓延。如田間已有病害發生，除施藥外，清園工作更不可少，降低田間病原菌密度是防治病害成功的關鍵，改善田間排水與通風降低濕度，也是預防病害的重要措施。

馬鈴薯主要產地在台中、雲林，蕃茄則是彰化、雲林、台南、屏東等地。

農改場提醒農民用藥應依標示，嚴格遵守安全採收期，有用藥等相關問題可與農改場植物保護研究室蔡孟旅、吳雅芳聯絡，電話06-5912959

馬鈴薯晚疫病病徵。圖/台南農改場提供
馬鈴薯晚疫病病徵。圖/台南農改場提供
晚疫病菌在番茄莖、葉上造成黑褐色病斑。圖/台南農改場提供
晚疫病菌在番茄莖、葉上造成黑褐色病斑。圖/台南農改場提供
晚疫病菌在番茄莖、葉上造成黑褐色病斑。圖/台南農改場提供
晚疫病菌在番茄莖、葉上造成黑褐色病斑。圖/台南農改場提供

農改場 冷氣團 低溫

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