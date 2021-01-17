民進黨全國主委聯誼在台南 吃美食搭遊艇

民進黨全國主委聯誼會今明兩天在台南舉行，黨主席蔡英文特助洪耀南轉達中央黨部重視主委們的意見和輿情反應，希望能成為黨部的先鋒。台南市黨部主委潘新傳建議定期舉辦聯誼，鞏固溝通管道跟橋梁。

全國主委聯誼會長邱建富表示，自擔任會長以來，善盡會長的職責，諮詢各黨部主委的意見並反映給中央黨部，讓基層的聲音有暢通的管道，讓黨中央聽見地方的需求，做好溝通平台。

洪耀南代表蔡英致詞表示，中央黨部非常重視主委們的意見和輿情反應，希望各地方黨部都能夠做中央黨部的先鋒，了解黨員需求，讓中央政策施行更有效。潘新傳建議定期舉辦聯誼，鞏固溝通管道，讓各縣市的資訊能夠交流更快更有效率。

台南市黨部執行長蔡麗青表示，民進黨全國主委聯誼會兩天一夜，今天安排在關子嶺享受泥漿溫泉泡湯、品嚐台南道地的美食料理，明天到山上水道博物館、奇美博物館，午餐到周氏蝦捲將台南美食一網打盡，午後到安平亞果遊艇碼頭，搭乘遊艇暢遊安平港。