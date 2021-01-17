媽媽含羞草怎麼長大了？ 全球百大入侵物種往北擴散

國際間列名為世界百大入侵物種的「刺軸含羞木」在台灣快速擴散，不僅危害東部河川，西部也由南往北，繼6年前首度被紀錄入侵水庫台南新化虎頭埤，最近更北邊的東山枋山橋附近也被觀察到，已有北移情況，生態專家表示，這種外來生物對水庫的危害大，會快速生長使水庫蓄水面積縮小，對於長期缺水的南部地區來說，相當不妙。

其外型很像是大型的含羞草，可以長到4、5公尺高，一般以砍除或火燒的方式都難防治，只能整株移除，之前在虎頭埤發現後，雖然曾清除，但當時正值結果季節，種子反而因清除而四散。

農委會特有生物中心副研究員許再文表示，6年前發現族群往西、往北擴散，但至今因欠缺經費沒有全面調查，不了解危害的情況，也許族群已更北邊也不一定；成大生科系特聘教授蔣鎮宇則表示，國內的外來物種愈來愈多，但沒有完整的防治方法，也沒有早期防治的觀念，等到族群全境擴散，防治難上加難。

蔣鎮宇以外來植物小花蔓澤蘭的防治為例，表示許多縣市每年都有經費收購，但是每年收購一部分，只能減緩族群擴散，甚至為了收購，民眾有「不要清光明年才能再賣錢」的想法，防治效果有限，應該由政府主導防治，才有機會根絕。

許再文6年前進行野外紀錄時，在虎頭埤發現刺軸含羞木，這種源自於南美的植物，喜歡有水的環境，生長快速，種子會隨水漂流，族群擴散很快，更因根部會抓住淤泥，一旦在水庫區或河道生長，會迅速縮小水域面積。

蔣鎮宇表示，近20年前曾進行相關調查，當時只在南迴的台東達仁有發現，但近年往東、往西擴散，台東河道相當多，屏東東源的野薑花保護區也被嚴重入侵，而西半部也逐年往北遷，除了繁殖力強，可能與全球暖化也有關。