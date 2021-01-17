台南麻豆北極殿普濟寺寒冬送暖 關懷151戶弱勢鄉親
台南市麻豆區北極殿普濟寺今天舉辦110年歲末寒冬送暖活動，嘉惠151戶經濟弱勢鄉親，希望幫助他們能提前過一個溫馨年節。
麻豆北極殿上帝廟這次結合各界善心者，將麻豆轄區內151戶低收戶(一、二、三級)及鄰近慈善單位與弱勢團體納入關懷濟助，今由主委王得任等人協助發放物質；每戶紅包500至2000元不等。
同時也發放生活用品給各戶及北台南家扶中心、麻豆普門仁愛之家、官田永靖教養院、華山基金會、西港豐德教養院等慈善單位與弱勢團體，總計發送沙拉油180瓶、5 公斤裝白米662包、關廟麵300包、醬油360 罐等物資。
立委郭國文、麻豆區長孔慶瑤、市議員陳秋宏、吳通龍也前往關心並肯定北極殿普濟寺善舉，希望能有更多單位及善心人士熱情響應，幫助社會上弱勢家庭。
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