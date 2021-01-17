台南麻豆北極殿普濟寺寒冬送暖 關懷151戶弱勢鄉親

台南市麻豆區北極殿普濟寺今天舉辦110年歲末寒冬送暖活動，嘉惠151戶經濟弱勢鄉親，希望幫助他們能提前過一個溫馨年節。

麻豆北極殿上帝廟這次結合各界善心者，將麻豆轄區內151戶低收戶(一、二、三級)及鄰近慈善單位與弱勢團體納入關懷濟助，今由主委王得任等人協助發放物質；每戶紅包500至2000元不等。

同時也發放生活用品給各戶及北台南家扶中心、麻豆普門仁愛之家、官田永靖教養院、華山基金會、西港豐德教養院等慈善單位與弱勢團體，總計發送沙拉油180瓶、5 公斤裝白米662包、關廟麵300包、醬油360 罐等物資。