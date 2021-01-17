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影／最易懂的科普教育！ 雨水蒐集系統DIY 老外有一套

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大今天下午舉辦「風險社會下的學習指南-教與學博覽會」，吸引民眾體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社大今天下午舉辦「風險社會下的學習指南-教與學博覽會」，吸引民眾體驗。記者鄭惠仁／攝影

「只要幾根水管及濾網，就可以製作簡易的雨水蒐集系統，用來澆花或打掃。」台南社大今天下午舉辦「風險社會下的學習指南-教與學博覽會」，展列面對災難後生活可能的影響如何調適的學習課程，吸引許多市民體驗及報名參加課程。

台南社大校長林朝成表示，隨著全球氣候變遷帶來的災難日益嚴峻，風災、水患、汙染及疫情所造成的缺水，缺糧及缺能等影響生活的危機，將有可能變成未來經常性須面對的問題。

為了對環境的不確定性做未雨綢繆的準備，台南社大成立「風險學群」，整合各學程領域老師的專長，開設包括自力發電、雨水回收、野外可食用植物的辨識、太陽能鍋、自然農法及降低消耗的修繕技能等培養生活基本功的課程，學習調適的知能。

教育局長鄭新輝、市議員陳怡珍、穎艾達利等人也來體驗，討論如何推廣適應城市災難風險的學習活動。鄭新輝表示，因應水庫的缺水，市府已啟動夜間減壓供水的調適措施，但市民對於夏季缺能、冬季缺水的常態性風險，還是必須學習調適的方法。

這次台南社大展列了許多DIY利用太陽能及雨水蒐集的課程，非常有幫助，未來會積極利用台南社大平台來進行推廣。多位民代也建議列為科普教育。

博覽會上，城市農夫教師程鐵翼示範微生物土壤改良、常見的公園野菜辨識與料理等，綠屋頂講師李武昌則以綠屋頂為主題，示範不需經常澆水的多肉植物種植法；來自加拿大的向自然學設計講師孟崇德教作雨水蒐集系統、食物保存。

修繕講師林俊成也教作簡易修繕等技能，吸引親子體驗。多位參與體驗的民代表示，將建議市府研究做為鼓勵市民推廣的措施。

台南社大今天下午舉辦「風險社會下的學習指南-教與學博覽會」，展現學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南社大今天下午舉辦「風險社會下的學習指南-教與學博覽會」，展現學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南社大今天下午舉辦「風險社會下的學習指南-教與學博覽會」，吸引民眾體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社大今天下午舉辦「風險社會下的學習指南-教與學博覽會」，吸引民眾體驗。記者鄭惠仁／攝影

綠屋頂 氣候變遷

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