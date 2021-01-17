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影／不下雨惹的禍？ 蚵殼開口笑 蚵農笑不出來

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市進入牡蠣產期，蚵農忙著收成，雇工剔蚵。記者鄭惠仁／攝影
台南市進入牡蠣產期，蚵農忙著收成，雇工剔蚵。記者鄭惠仁／攝影

台南牡蠣進入收成期，但受寒流影響，加上少雨致海水鹹度增高，蚵農反映生長速度較慢且蟲害多，有的幾乎全軍覆沒。蚵農說，海水鹹度2至3度左右最適合牡蠣生長，但一直沒下雨，目前鹹度偏高，不利牡蠣生長。

曾文溪以南至二仁溪間是台南市主要的牡蠣養殖區，採浮棚方式養殖，數量近萬棚。每年養殖期從10月開始，到隔年5、6月，為了搶在元旦前後採收，部分放養中蚵，但因為幾波寒流來襲，影響牡蠣生長，加上久未下雨，環境也受影響，生長速度較慢，產量未如往年。

安平區漁光里長林寧峰說，去年秋冬以後少雨，春天快到了，也一直沒下大雨，日前蚵農測養殖區海水鹹度偏高，已影響到牡蠣生長。

且最近發現養殖區吃牡蠣的害蟲增加，嚴重影響到收成。

蚵農王明徹說，海水鹹度高除了蟲害多，加上天氣冷，生長速度減緩，以致收成量減少。他最近所收成的牡蠣，有近半數已死，蚵殼呈現「開口笑」；有些蚵農更慘，幾乎全軍覆沒。

農業局漁港及近海管理所長吳俊傑表示，日前接獲蚵農反映後，水試所人員已來採水，正分析造成牡蠣死亡的原因。

目前台南從安平到南區，從海濱可清楚看到數以千計蚵棚，相當壯觀，特別是南區近海，數量明顯較往年增多，蚵農表示，此海域去年收成不理想，期待快下雨，改善生長環境，後續能豐收。

台南市進入牡蠣產期，但疑受未下雨等影響，牡蠣死亡率高，吊起來的蚵殼「開口笑」。記者鄭惠仁／攝影
台南市進入牡蠣產期，但疑受未下雨等影響，牡蠣死亡率高，吊起來的蚵殼「開口笑」。記者鄭惠仁／攝影

寒流

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