疫情影響業績 台南長榮酒店擴大舉辦公益活動

「業績度小月更要做公益」，台南台糖長榮酒店多年來舉辦「周三公益日」活動，今年雖然遭逢疫情，業績受影響，但飯店認為愈是這樣愈要盡社會責任，今年特別擴大辦理公益日活動，民眾到飯店內享用自助餐，只要捐出30元給弱勢，就能以6折價格消費。

飯店最近舉辦公益日記者會，邀請合作對象，位在台南玉井的天主教德蘭啟智中心，一起參與，飯店表示不僅捐款給中心，同時基於「給他魚吃不如給釣桿」，飯店主廚並與中心裡的伙伴，利用在地食材，一起研發好吃又健康的點心，並安排中心裡的身心障礙朋友，到飯店廚房學習。

研發的兩款點心分別是「黑糖杏仁米餅乾」及「薑黃蜂蜜米餅乾」，融入在地食材苦茶油、白米、與薑黃等，製作健康無添加物、低油、少糖，獨一無二的「小白花幸福餅乾」，未來消費者可向德蘭購買。

台糖長榮酒店2007年起，啟動周三公益日活動，多年未中斷，共累計善款339萬元，並有22個公益團體受惠。

今年的活動即日起到6月底，民眾到台糖長榮吃遍天下自助餐廳用餐，餐費打6折，但要額外捐出30元，所得將做為德蘭工作人員赴偏鄉服務的交通費用。

台南台糖長榮酒店今年擴大周三公益日活動，所得捐贈給台南玉井德蘭啟智中心。記者修瑞瑩／攝影