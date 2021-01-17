雲林茂谷柑拚外銷帶動國內買氣 陳吉仲：送禮自用皆宜

農委會主委陳吉仲今天南下到雲林斗六嘉東合作農場啟動茂谷柑外銷，計將22噸茂谷柑封箱裝櫃銷至加拿大，另外有企業採購2000箱；今年全球貿易受新冠肺炎疫情影響，外銷情況雖不比往年，陳吉仲表示，農委會仍補助部分運費挹注所增成本，鼓勵水果持續拚外銷，且「外銷會帶動內銷」價格看好，藉此除果農有收益，也穩固優質水果市場地位。

雲林縣茂谷柑種植面積423公頃，其中古坑鄉215公頃，占全台11.9%，僅次於台中東勢，為全台第二大產區；此外斗六市140公頃，占全台7.8%，為全台第三大產區。

陳吉仲表示，今年外銷受到疫情衝擊，但農委會仍支持外銷並祭出相關措施。其中因為海運價格上漲而致成本增加，農委會補助每公斤8元運費銷至歐美、中東及俄羅斯等，其他國家4元，中國大陸2元。

今天裝櫃的22噸茂谷柑將外銷至加拿大，另中國大陸12噸、香港4.5噸，此外農委會目前正積極洽談新加坡及馬來西亞外銷通路，國內市場也相當熱絡，已有企業委託立法委員劉建國媒合團購。

陳吉仲指出，國內茂谷柑可收穫面積1800公頃中有3成來自雲林縣，希望未來外銷數量目標設定在國產量百分之十，可望價格維持穩定且良好。