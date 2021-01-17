國王家族羽絨狂歡節 台南佳里警宣導交通安全

台南市政府經發局今在佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠，舉行「羽絨狂歡節、漫步生活」嘉年華活動，安排系列好康活動，一早吸引大批鄉親與會，佳里警分局也到場宣導路口安全，提醒用路人遵守交通號誌，營造安全用路環境。

這次活動集結南市各家觀光工廠及台南特色攤商，有台灣金屬創意館、國王家族羽絨服飾觀光工廠、天一中草藥生活化園區、虹泰水凝膠世界、隆田酒廠北蟲草文化展示園區及奇美食品幸福工廠特色產品參與，以「漫．路跑活動」、「觀光工廠文創闖關市集」、「免費DIY體驗活動」、「限量龍鳳燒酒雞免費品嘗」、「靈魂創作樂團」與各式精采豐富的舞台節目，陪伴民眾歡樂一整天。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、佳里區長朱雅宏、市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、佳里商圈理事長陳駿逸、南市異業交流協會理事長莊明儀等人，一同為路跑活動鳴槍起跑，為嘉年華活動揭開序幕。

佳里警分局除結合民力於各重要路口進行交通管制也把握機會宣導交通，分局長甘炎民說，佳里區易肇事路段，以延平路、新生路及中山路為前三名，本月26至28日，配合台南市同步實施路口安全大執法，針對易肇事違規態樣，例如路口未禮讓、轉彎未依規定、闖紅燈、無適格駕照、未戴安全帽及酒後駕車等嚴重交通違規，強化執法策略及能量，降低交通事故發生。

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