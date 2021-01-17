影／復刻古早味「大鼎灶」 嘉縣塭仔社區打造專屬廚房

嘉義縣東石鄉塭仔社區今天上午10點於社區共同營造的瓜棚花架與「大鼎灶」旁舉辦「柴香灶炊古早味、塭情傳遞暖心意」成果發表活動，除復刻社區長輩共同記憶，更打造青銀共享的「溫暖廚房」。

東石塭仔社區理事長陳俊旭表示，「大鼎灶」是早期農村社會中每個家族凝聚情感的核心所在，每天三餐以及過年過節，這裡都是婆婆媽媽大動鍋鏟，餵飽家人且傳承生活與文化記憶的溫暖場所。

塭仔社區雖面臨人口老化的課題，但在大家共同努力下，30幾名7、80歲老人家參與建造， 在溝通討論以及施作的過程中有多位旅外子弟熱烈參與，除「社區共餐的廚房」、還希望打造為「旅外遊子周休二日回家的廚房」，讓旅外遊子回家時有一個可以溫暖吃飯、互動交流的場域。

這個廚房的周邊同時是社區的菜園，種滿了各式各樣的蔬菜可以就近作為產地直送的新鮮食材，同時也留有一些腹地，作餐桌或露營活動用，棚架在材料的選擇上，兼顧結構之安全性與農村味，以鋼鐵作為主結構，以竹子以及稻草裝飾屋頂，同時考量長者行動之安全性，紅磚鋪面落實無障礙設計。

嘉義縣長翁章梁今天上午也到場與長輩同樂，分享小時候家中有兩個大鼎灶，過去沒有電鍋的年代，每天三餐以及過年過節，煮飯時十餘人圍在一塊用餐，相當熱鬧。