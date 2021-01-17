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呂秀蓮懷念扁媽「不曾享受一天榮華富貴」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
圖為扁媽陳李慎（前）2015年端著自己煮的水餃，與左鄰右舍分享情景。聯合報系資料照／記者謝進盛攝影
圖為扁媽陳李慎（前）2015年端著自己煮的水餃，與左鄰右舍分享情景。聯合報系資料照／記者謝進盛攝影

前總統陳水扁母親陳李慎日前辭世，前副總統呂秀蓮在臉書上表示，記得三、四個月前，去新樓醫院探視，「扁媽」還能跟她對談如流，「如今再也看不到她老人家了，十分慟惋。」她也說，扁媽不曾因為兒子擔任國家元首而享受過一天的榮華富貴，更凸顯扁媽的不平凡。

呂秀蓮說，扁媽是典型的台灣傳統女性，在八、九十年前的古老社會，含辛茹苦，克勤克儉，顧家疼兒女。不同於其他女性的是，「她有本事生養一位在台灣政壇叱吒風雲的總統兒子。」

呂秀蓮說，用「平凡中的不平凡」形容扁媽最為貼切，平常古意羞澀的扁媽，一遇兒子需要時，毫不扭捏。「阿扁一次又一次的競選場合，扁媽的上台亮相總能吸引支持者的目光。阿扁因國務機要費等案官司纏身時，扁媽的哭訴總令人鼻酸心也酸。」

呂秀蓮說，那種「為母唯大」的勇氣，凸顯扁媽的不平凡。「更不平凡的是，她不曾因為兒子擔任國家元首而享受過一天的榮華富貴。她住在官田老家的閩南瓦厝，每天都要忍受南來北往熱情扁迷的指指點點，使她更羞澀，更孤寂。偶爾我去探望她，難得她跟我娓娓道出心中話，格外讓我想起我自己的母親，當我因美麗島事件被捕那天，她就一病不起，終至天人永隔。願扁媽在天之靈安息，願阿扁總統早日重獲健康與自由。」

呂秀蓮 美麗島事件 陳水扁

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