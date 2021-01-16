疫情遊學逾期居留澳洲 雲林警方巧妙跨國解危

雲林張姓青年到澳洲打工遊學，簽證已到期，須要檢附良民證申請延期居留，卻因疫情無法回國申辦，其母親不知如何是好，即向縣議員林岳璋求助，委託雲林縣警局長朱宗泰再透過刑事局駐澳聯絡官協助，辦理就地驗證，以網路迅速在3天內送交良民證，免除因逾期居留被譴返命運。

張媽媽偕同議員林岳璋昨天下午致贈感謝狀，感謝警察「視民如親」跨國服務救援。張媽媽說，兒子具護理專長，兩年前到澳洲打工遊學，因未通過英文檢定無法在澳洲就業，加上簽證已到期，將可能被譴返，急須良民證申辦延長簽證。

張母說，兒子的身分證等證件都在澳洲，家屬也無法代辦，目前又苦於疫情無法回台，舉家焦急萬分，只好求助於縣議員林岳璋，很感謝大家用心讓兒子最快速取得良民證，辦妥簽證延期。

縣警局長朱宗泰說，接獲反映後，縣長張善得知也很關心，他即與外事科長高瑞謙研究該如何用最快方法來解套，最後決定先請台灣駐澳辦事處就地協助查驗張姓青年的證件及身分，恰巧刑事局駐澳聯絡官林書立，是他在刑事局服務的同事，就請林書立在澳洲和張見面查驗。

在駐澳聯絡官完成驗證程序後，即把張姓青年身分證明文件傳回雲林縣警局外事科，趕辦良民證，不到3天即辦妥並送交家屬郵寄澳洲，後續文件日後再補送查證，終能以最快速度完成這樁跨國為民服務的義舉，贏得家屬萬分肯定。

「這簡直是神救援！」議員林岳璋也肯定警方這次跨國為民解困的作為，他說，在國內原本也要3天才能完成的良民證，跨國際服務照樣3天搞定，疫情當口，警方能夠「窮則變」的確值得嘉許。

朱局長進一步說，去年12月1日起，雲林縣警局服務升級，更推出全國唯一夜間服務的作法，原本規定3個工作天辦妥的良民證，只要資料備齊，在雲林半小時即可領證，效率聲名遠播，連外縣市民眾都跨區跑到雲林申辦。