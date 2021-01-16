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最短半年任期！詹永茂今卸任南市警局長 同仁夾道歡送

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警察局同仁排成長龍歡送前局長詹永茂。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局同仁排成長龍歡送前局長詹永茂。記者吳淑玲／攝影

台南市警察局卸任新任局長今天交接，原局長詹永茂到任才半年，被調任警政署警監一階警政委員。交接典禮後，詹永茂在同仁夾道歡送下，逐一握手致意，不少同仁高喊「加油」，也期許「後會有期」，詹永茂抱著滿滿的獻花及笑容搭車離開。

詹永茂去年7月17日接任台南市警察局長，當時的局長周幼偉才上任1年，外界質疑位子還沒坐熱就被調職，高階警官異動引發質疑？沒想到詹永茂任期更短，僅到任半年就被調離，外界傳聞紛飛，但詹永茂始終定調，長官要調什麼職務都欣然接受。

外界盛傳是受長榮大學大馬女學生命案拖累，詹方茂說，命案發生時他才上任3個月，但已自請處分，長榮女大生命檢察官已偵結起訴，並具體求處死刑，檢警偵查動作已告一段落，南警這段期間對治安工作的貢獻與努力不容抹煞。今天完成新局長交接後，並未再公開表達意見。

台南市警察局同仁排成長龍歡送前局長詹永茂。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局同仁排成長龍歡送前局長詹永茂。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局同仁排成長龍歡送前局長詹永茂。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局同仁排成長龍歡送前局長詹永茂。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局同仁排成長龍歡送前局長詹永茂。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局同仁排成長龍歡送前局長詹永茂。記者吳淑玲／攝影

詹永茂 長榮大學 警察

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