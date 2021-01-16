最短半年任期！詹永茂今卸任南市警局長 同仁夾道歡送

台南市警察局卸任新任局長今天交接，原局長詹永茂到任才半年，被調任警政署警監一階警政委員。交接典禮後，詹永茂在同仁夾道歡送下，逐一握手致意，不少同仁高喊「加油」，也期許「後會有期」，詹永茂抱著滿滿的獻花及笑容搭車離開。

詹永茂去年7月17日接任台南市警察局長，當時的局長周幼偉才上任1年，外界質疑位子還沒坐熱就被調職，高階警官異動引發質疑？沒想到詹永茂任期更短，僅到任半年就被調離，外界傳聞紛飛，但詹永茂始終定調，長官要調什麼職務都欣然接受。