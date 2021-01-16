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台南魔法一頁書 七月半鴨仔毋知死活

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局辦「魔法語花一頁書」競賽，展出優勝作品。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局辦「魔法語花一頁書」競賽，展出優勝作品。記者鄭惠仁／翻攝

教育局推動本土教育，辦理「魔法語花一頁書」競賽，學生利用本土語言俗諺創作一頁書，展現豐富的想像力與創造力。優勝作品分別在許石音樂圖書館、客家文化會館展出。學生用畫結合母語也展現創意。

許石音樂圖書館的畫展，今天開幕，展期至2月5日，客家文化會館的展期從2月9日至2月28日。市長黃偉哲邀請市民踴躍來觀賞，體會本土教育之美。教育局長鄭新輝表示，展出作品中，有閩南語、客家語、原住民族語諺語的作品，圖畫中除了展現本土俗諺的美，更反映出學生生活中的所見所學，饒富趣味；期待學生們持續創作，也持續使用母語，讓本土教育、文化持續推廣與流傳。

國中E組第1名東原國中相宇倫的作品「獅龍入屋，買田做屋」，描繪出庄頭正月過新年熱鬧時，舞龍、打獅的民間習俗與信仰，充滿台灣人的熱情。國小中年級B組第1名進學國小吳奕潔的作品「老人食麻油-鬧熱」，呈現廟會的歡樂氣氛，畫作人物動感風趣。

國小高年級D組第1名東區復興國小陳玥吟的作品以「七月半鴨仔，毋知死活」為主題，呈現中元時節忙碌的烤鴨店正忙著準備烤鴨賣給客人當供品。但母鴨還在鍋子裡化妝，完全不知已身處危險，下一秒將成為桌上佳餚，變成一隻烤鴨，體現「七月半鴨仔，毋知死活」，不知大難臨頭的危險處境。

烤鴨 圖書館 教育局

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