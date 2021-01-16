聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林表揚消防楷模 背後都有段感人故事
迎接119消防節，雲林縣消防局今天表揚50名消防及義消楷模人員，雲林縣長張麗善頒獎並代表縣民感謝大家辛勞守護鄉親。
「給人希望是天使、救人苦難是菩薩」張縣長感謝獲獎人員的每個動人事蹟，以及多年來努力付出，她說，每位消防及義消弟兄姊妹是菩薩、更是天使，默默耕耘奉獻，能獲選楷模人員，更值得大家學習。
張麗善也不忘宣導安全防護，她說，研究顯示人熟睡時，聽覺最靈敏，嗅覺反應沒那麼好，惟有裝設住警器，及時偵知、應變避難才是王道，近3年來，雲林已有25件因裝設住警器，成功化解危機，期待這項消防安全工作要持續推動。
獲獎人義消總隊副總幹事翁建富，服務30餘年，從基層隊員做起，經歷921大地震、元長工業區大火等大災害的搶救工作，升任義消總隊依舊用心於後勤工作，作消防人後盾，精神可嘉。
「做對的事，把事做對」，獲獎人斗南分隊長張竣翔，也來自基層，每個工作環節絕不輕忽，火災預防、災害搶救、緊急救護都秉持拼到底的精神，多年來傑出表現，深受肯定。「既為消防助母，亦為鳳凰助人」北港鳳凰救護分隊幹事張淑玲，協助救護勤務、宣導工作不遺餘力，多次獲各項績優人員表彰，其先生也是義消，是雲林難得的熱心義消夫妻。
紅衣勇士每天綻放消防榮光，消防局長林文山說，這身紅衣制服，是民眾眼中的信賴與安心，滿身泥濘的消防衣下更含著義消赤誠的心，期待兄弟再接再力。
縣長張麗善也說，雲林這兩年致力於提升消防救災量能，例如透過科技輔助救災，專業能力更受消防署肯定，獲得全國消防績優救護人員團體金質獎。大家為民眾平安幸福付出心力，令人感動，期勉大家持續精進，守護雲林的幸福安全。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言