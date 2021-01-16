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雲林表揚消防楷模 背後都有段感人故事

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
迎接119消防節，雲林縣表揚消防楷模，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
迎接119消防節，雲林縣表揚消防楷模，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影

迎接119消防節，雲林縣消防局今天表揚50名消防及義消楷模人員，雲林縣長張麗善頒獎並代表縣民感謝大家辛勞守護鄉親。

「給人希望是天使、救人苦難是菩薩」張縣長感謝獲獎人員的每個動人事蹟，以及多年來努力付出，她說，每位消防及義消弟兄姊妹是菩薩、更是天使，默默耕耘奉獻，能獲選楷模人員，更值得大家學習。

張麗善也不忘宣導安全防護，她說，研究顯示人熟睡時，聽覺最靈敏，嗅覺反應沒那麼好，惟有裝設住警器，及時偵知、應變避難才是王道，近3年來，雲林已有25件因裝設住警器，成功化解危機，期待這項消防安全工作要持續推動。

獲獎人義消總隊副總幹事翁建富，服務30餘年，從基層隊員做起，經歷921大地震、元長工業區大火等大災害的搶救工作，升任義消總隊依舊用心於後勤工作，作消防人後盾，精神可嘉。

「做對的事，把事做對」，獲獎人斗南分隊長張竣翔，也來自基層，每個工作環節絕不輕忽，火災預防、災害搶救、緊急救護都秉持拼到底的精神，多年來傑出表現，深受肯定。「既為消防助母，亦為鳳凰助人」北港鳳凰救護分隊幹事張淑玲，協助救護勤務、宣導工作不遺餘力，多次獲各項績優人員表彰，其先生也是義消，是雲林難得的熱心義消夫妻。

紅衣勇士每天綻放消防榮光，消防局長林文山說，這身紅衣制服，是民眾眼中的信賴與安心，滿身泥濘的消防衣下更含著義消赤誠的心，期待兄弟再接再力。

縣長張麗善也說，雲林這兩年致力於提升消防救災量能，例如透過科技輔助救災，專業能力更受消防署肯定，獲得全國消防績優救護人員團體金質獎。大家為民眾平安幸福付出心力，令人感動，期勉大家持續精進，守護雲林的幸福安全。

迎接119消防節，雲林縣表揚消防楷模，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
迎接119消防節，雲林縣表揚消防楷模，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影

張麗善 921大地震

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