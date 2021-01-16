方仰寧接南市警局長被質疑 黃偉哲：要求保障基本人權

台南市警局長新、缷任局長今天交接，對於台南市兩年換了4任警察局長，台南市長黃偉哲表示，警察調整職務予以尊重 ，警察依法執行職務，保障市民的安全，相信執法不會有顏色，是不分藍綠，他對新任局長期許有兩個原則，尊重基本人權 ，依法行使職權。擔任局長和所有警察幹部有責任感，基層員警有榮譽感，市民就有安全感，依照這個原則一起把台南的治安扛下來，保障市民安居樂業，是台南市民最大的期望。

黃偉哲也感謝前任局長詹永茂在任內，可以說不眠不休，這樣對於工作的投入，相信市民朋友們都會有什麼感覺，也會有所體認，期許台南的治安工作在未來能夠一棒接一棒，能夠好還要再更好，事實上，這是一個沒有最好、只有更好的工作，因此期待所有的警察同仁，大家一起跟市府團隊全力來協助，來維護我們的治安。

黃偉哲事後在臉書也說明，他在交接致詞時特別要求新任的方仰寧局長：保障基本人權、依法行使職權；同時，警察局長要有責任感，警察同仁才有榮譽感，臺南市民才有安全感。必須以「兩權三感」維護治安，並強調：這是命令也是要求。

黃偉哲也提到，1988年的520農民運動，當年還是台大學生的我，就在第一線面對鎮暴警察。所以，#偉哲今天將保障人權做為執法的前提，新任的方仰寧局長身為團隊的成員，立場絕對和市府一致。

台南市警局卸任及新任局長，今天下午3點在警察局舉行交接典禮，台南市長黃偉哲主持，警政署副署長李永癸監交。新任局長方仰寧是中央警察大學行政警察學系50期畢業，警政研究所碩士，歷任台北市警局中正一分局長、警政署交通局組組長、 屏東縣警局長、台北市警局主任祕書、副局長、彰化縣警局長、警政署警政委員、主任祕書等。