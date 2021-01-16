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嘉義人黃建榮任嘉市警局長 警政署署長「掛保證」
嘉義市長黃敏惠今天上午到市警局市，主持卸、新任局長交接典禮，內政部警政署警政委鄭明忠監交，黃敏惠感謝卸任局長張樹德在嘉義市服務期間優異表現，也期盼新局長黃建榮領導警察同仁，凝聚前進力量、再創佳績，黃與張樹德離開警局時，同仁們還列隊、以掌聲歡送他。
黃敏惠致詞時表示，卸任局長張樹德剛到市警局服務時，主動提供電話給各局處長，強調電話24小時不關機，充分做好橫向聯繫市政整合工作。這次出任臺南市政府警察局主任秘書，可協力做好治安工作，感謝張這一年多來在治安、交通、服務各方面努力，讓中央評比與地方民聲都得到好基礎。
她說，黃建榮是由內政部警政署署長陳家欽「掛保證」所推薦人選，是從基層做起，刑事警察出身，感謝黃回鄉服務，無縫接軌接棒工作。
57歲黃建榮是嘉義新港人，中央警察大學52期刑事警察學系畢業、警政研究所碩士，今天接任嘉義市警察局長，父母親、家人都到場觀禮、共享榮耀。
黃建榮曾任刑事警察局督察、科長、大隊長、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、新北市政府警察局瑞芳分局分局長、刑事警察大隊大隊長、保安警察第一總隊副總隊長等職務。
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