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農業微電影「金像獎」名單出爐 學生拍片手法大精進

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
有農業電影「金像獎」之稱的第3屆「吃果籽拜樹頭」感恩微電影今天舉行盛大的頒獎典禮，得獎作者用鏡頭為台灣農業留下永恆的記錄，彌足珍貴。記者蔡維斌／攝影
有農業電影「金像獎」之稱的第3屆「吃果籽拜樹頭」感恩微電影今天舉行盛大的頒獎典禮，得獎作者用鏡頭為台灣農業留下永恆的記錄，彌足珍貴。記者蔡維斌／攝影

食農微電影「金像獎」之稱的「吃果籽拜樹頭」微電影競賽，今天在雲林縣斗南他里霧68電影院舉行頒獎典禮，今年「金果獎」由余英宗團隊的「一肩挑起先民路」奪得，獲10萬元獎金，多位得獎學生也感觸從拍片過程，讓從未涉獵農業的都市囝仔，明瞭粒粒皆辛苦的道理及食農的偉大。

由虎尾科大和雲林豐喜企業、金屬工業發展中心合辦的第3屆「吃果籽拜樹頭」微電影頒獎典禮及雲林綠色影展今天盛大展開，每部得獎影片聚焦於「食農」「食安」與「友善環境」，透過鏡頭記錄台灣農業故事，感恩每位在地農人友善土地的辛勞，也傳達知足感恩的真諦，令人感動。

今年微電影聚焦於「食農」「食安」與「友善環境」，感恩每位在地農人的辛勞，傳達出對土地認同與在地經營之理念；期望藉由微電影與影展向社會大眾傳遞出「吃果籽拜樹頭」的精神，並推廣雲林專屬的產業特色與影視文化亮點。

豐喜食品董事長廖憲平說，影展命名為「吃果籽拜樹頭」，就希望透過微電影的創作，讓大家看見一股隱藏在台灣許多角落的偉大力量，同時從食農和環境教育的面向發掘感恩的意涵，傳遞「吃果籽拜樹頭」最原始的精神，把雲林農業特色形塑成影視文化亮點。

計畫主持人廖敦如和虎科大教授林泰州說，今年作品拍攝或敘事手法大大提升，也表達出食安、環保議題，給農人對台灣農業的努力極大肯定。

今年選出12部優秀作品及3部人氣獎，經激烈競逐，首獎「金果獎」由「一肩挑起先民路」獲得，該片以寫實農耕背景，空拍梯田唯美的農景，農友陳國志動人的口白敘事，細膩表達真摯情感，獲評審一致肯定。

得獎名單如下：金獎「一肩挑起先民路」、銀獎「部落青濃的飛翔革命」、銅獎「野學校」；學生優選獎「食農」、「若即若離」；社會優選獎「有機斯有土」、「美食江湖」；學生編劇獎「荑然自得」、創新獎「松柏長青四季春」；土地深耕獎「葵香啡咖啡」、「尚天然ㄟ味」、「好楓戶農家」。網路人氣獎「尚天然ㄟ味」、「食農」、「親農&青農」。

「食農」學生林承燁說，一個月的拍攝過程，讓團隊的都市囝仔能深度了解台灣農村，更激發對土地的愛。「若即若離」學生劉晨榆說，選擇以離家女兒的心情，回頭來探討農村生活點滴，格外有感。

「一肩挑起先民路」影片以寫實農耕背景，空拍梯田唯美的農景，加上動人的口白敘事，拿下第3屆「金果獎」殊榮。記者蔡維斌／攝影
「一肩挑起先民路」影片以寫實農耕背景，空拍梯田唯美的農景，加上動人的口白敘事，拿下第3屆「金果獎」殊榮。記者蔡維斌／攝影
許多學生熱烈參與「吃果籽拜樹頭」微電影展競賽，從拍片過程體認台灣農村之美，更愛上自己這片土地。記者蔡維斌／攝影
許多學生熱烈參與「吃果籽拜樹頭」微電影展競賽，從拍片過程體認台灣農村之美，更愛上自己這片土地。記者蔡維斌／攝影
許多學生熱烈參與「吃果籽拜樹頭」微電影展競賽，從拍片過程體認台灣農村之美，更愛上自己這片土地。記者蔡維斌／攝影
許多學生熱烈參與「吃果籽拜樹頭」微電影展競賽，從拍片過程體認台灣農村之美，更愛上自己這片土地。記者蔡維斌／攝影
許多學生熱烈參與「吃果籽拜樹頭」微電影展競賽，從拍片過程體認台灣農村之美，更愛上自己這片土地。記者蔡維斌／攝影
許多學生熱烈參與「吃果籽拜樹頭」微電影展競賽，從拍片過程體認台灣農村之美，更愛上自己這片土地。記者蔡維斌／攝影

微電影 食農 食安

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