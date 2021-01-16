白嘉莉辦畫展想在台南定居？黃偉哲：路過絕不能錯過

有「最美麗的節目主持人」稱號的白嘉莉在台南舉辦公益畫展，台南市長黃偉哲今下午也前來共襄盛舉，所得將捐給安平靈糧堂的愛鄰文創公益基金。白嘉莉說，很多朋友問她有沒有想在哪裡定居，如果在台南定居如何？黃偉哲立即回說「最好、一定要！路過絕對不能錯過」。

黃偉哲得知白嘉莉喜愛畫畫，邀約她到台南開畫展。白嘉莉以擅長的花卉題材作為此次個展中版畫媒材的創作，並選用與她長年旅居印尼有關的傳統南洋蠟染紋飾做為背景，以豐富的色彩搭配花卉盛開樣態，並以圓型構成外框，有富貴圓滿的寓意。

白嘉莉在1977年於事業巔峰之際，遠嫁印尼淡出演藝圈，但每逢國家重⼤慶典都受邀回國參與盛會，並愛⼼捐助慈善事業，熱⼼公益。她說，這次在台南安平靈糧堂舉辦公益畫展以及「回眸」簽書會，所得會捐給安平靈糧堂的愛鄰文創公益基金。

白嘉莉說，因為疫情她留在台灣已一年，台灣是全世界最安全、最自由的地方，感謝上天安排她留下來，很多朋友問她有沒有想要在哪裡定居，她問市長黃偉哲說「台南怎麼樣啊？」，黃偉哲立即回說「最好、一定要！路過絕對不能錯過」。