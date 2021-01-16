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空汙警報 嘉義縣東西向快速路邊坡起火濃煙加劇汙染

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣上午空氣品質不良，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局出動消防人員撲滅火勢。記者魯永明／攝影
嘉義縣上午空氣品質不良，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局出動消防人員撲滅火勢。記者魯永明／攝影

今天氣溫回升，嘉義縣上午空氣品質不良，達橘色預警，環保局啟動應變平台及通報機制，執行應變防制作為，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局獲報出動消防車撲滅火勢。

台82線養護機關公路總局水上工務段說，疑駕駛人欠缺公德心，打開車窗丟菸蒂，造成邊坡雜草起火，天乾物燥，風勢助長火勢，上次也發生一件，防不勝防，取締困難。環保局說，亂丟煙蒂起火製造空汙，依空汙防制法罰1500元以上罰鍰，蒐證取締困難，將要求管理機關加強巡視防範。

環保局指出，上午空品不良，立即通報排放量前40%工廠，執行自主減產、降載或提升防制效率，檢視設備有無異常；通報縣指定餐飲業者確認防制設備操作情形。

新港及朴子環保署測站周邊，執行無人飛機 (UAV)露天燃燒巡查，24處制高點監控攝影機進行露天燃燒監控情事；測站周邊道路加強洗掃街作業，並通報公所、企業認養單位，加強道路洗掃頻率。

另，通報前30大營建工地加強揚塵防制工作。透過教育處、社會局、衛生局、公所及廣播電台，宣導民眾實施防護措施；呼籲民眾發現汙染行為立即撥打環保專線（05）3620808。

嘉義縣上午空氣品質不良，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局出動消防人員撲滅火勢。記者魯永明／攝影
嘉義縣上午空氣品質不良，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局出動消防人員撲滅火勢。記者魯永明／攝影
嘉義縣上午空氣品質不良，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局出動消防人員撲滅火勢。記者魯永明／攝影
嘉義縣上午空氣品質不良，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局出動消防人員撲滅火勢。記者魯永明／攝影
嘉義縣上午空氣品質不良，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局出動消防人員撲滅火勢。記者魯永明／攝影
嘉義縣上午空氣品質不良，中午台82線東西向快速公路24.6公里處邊坡，起火冒濃煙，不僅加遽空汙，還影響行車安全，消防局出動消防人員撲滅火勢。記者魯永明／攝影

衛生局 空汙

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