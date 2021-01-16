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影／嘉義聞人洪鴻彬追思會 藍綠政商近萬人到場弔唁
嘉義地方聞人洪鴻彬去年12月15日病逝，享壽62歲，今天上午在上海路、青年街口舉行告別追思會，嘉義市、縣政商人士、社團、代表近萬人到場弔唁，嘉義市長黃敏惠受邀擔任點主官，告別式後慰問家屬，並表示洪的忠義精神讓人感佩。
洪鴻彬綽號「鴻彬」，為人重義氣、好打抱不平，常助弱勢解決問題，地方無論黑白、政商對他都相當敬重，他生前行事低調，家屬原遵照其遺願不辦公祭，但近期包括副總統賴清德、高雄市前市長韓國瑜，日前都曾私下赴靈堂弔唁。
今天追思會9點不到就有來自各界、各社團代表穿著黑色西裝到場，黃敏惠、立委陳明文、翁重鈞、蔡易餘、王美惠及嘉義縣市議員、地方代表，嘉義福添福基金會創辦人陳盈助、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹、新港奉天宮董事長何達煌等人，都帶領近百人到場致哀，現場也準備口罩發送，請來賓戴口罩入場。
黃敏惠表示，洪鴻彬是地方知名聞人、很多 嘉義人都認識他，也認同他的忠義精神，他對外堅持做好想做的事，也是許多人的好朋友，今天這麼多人來送他，就可以看出他的為人多麼受人敬重。
今天的追思會上，還安排家屬以三跪九叩大禮送鴻彬最後一程，現場還出動罕見舞龍、舞獅及樂儀隊、操槍表演，場面相當浩大，警方不敢鬆懈派出大批警力在場監控、交管，追思會因為人數太多，儀式長達4小時，預定中午後出殯移靈到嘉義市立殯儀館火化入塔。
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