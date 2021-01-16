永康商圈店家賣二手商品做公益 還能買到雲林農產品

北市商業處和永康商圈今明2天共同舉辦「二手義賣復活賽」活動，商圈內13家特色店家和雲林縣農業處進駐永康公園進行義賣。永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示，大概三個月前永康商圈店面招租越來越少，現在只剩6家要出租，人流有慢慢回來，希望可以透過活動帶進人潮，義賣所得也都會捐給公益團體。

二手義賣復活賽活動為期2天在永康商圈內的永康公園中舉辦，不少攤商拿出二手商品進行義賣，有陶瓷碗盤、茶具、餐具，還有復古的模型和來自雲林縣的農產品，像是雞蛋、紅蘿蔔、柑橘，以及手工麵線、蔬果原汁和米果。

雲林縣副縣長謝淑亞為了推廣「雲林良品」的農產品，今天特地北上出席活動。謝表示，台北市民只要到永康商圈，就可以更便利地買到優質農畜產品，像是古坑咖啡、西螺醬油、西螺米等和蔬菜水果、手工麵線，相當多雲林特產都能在永康商圈找到。

李慶隆說，透過二手義賣，幫助勵馨基金會與家扶中心，因為疫情關係，弱勢團體的捐獻短少很多，所以永康商圈想在農曆新年前提供一點幫助。李慶隆透露，舉辦活動也可以為永康商圈帶來人流，很多人聽說有義賣活動就會到永康公園，順便來逛商圈，增加人潮對商圈就是最好的幫助。