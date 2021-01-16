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成大牙醫系暨口醫所系館揭牌 賴清德：盼平衡南北資源
成功大學牙醫學系從2019年開始招生，今天校方成立牙醫系暨口醫所系館，副總統賴清德特地前來揭牌，他表示，希望能透過成大平衡南北牙醫資源不足，縮短城鄉差距。
成大牙醫學系指出，台灣地區醫療資源分配不均以及老年化人口的問題，長久以來南台灣民眾口腔醫療的需求未被滿足，加上南台灣是口腔癌好發地區，更需要預防與治療的推展，根據2018年衛福部健保署公告全台牙醫醫療資源不足的鄉鎮，台南市就有22區被列為牙醫醫療資源不足區，成大牙醫系的設立必定能挹注中南部更多的牙醫人才。
台灣目前有8間牙醫學系，中國醫藥大學在1980年成立牙醫學系後，直到2019年國內才有成大又新設牙醫學系。賴清德表示，兩者相距已有40年，台灣有150個牙醫醫療資源不足的區域，台南占了不少，其餘主要分布雲林、嘉義、高雄、屏東，因此希望成大牙醫系的設立能平衡南北牙醫資源不足，縮短城鄉差距。
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